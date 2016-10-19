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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

مهر منتشر کرد؛

جزئیات ابلاغیه جدید شورای رقابت/ خودرو گران شد

جزئیات ابلاغیه جدید شورای رقابت/ خودرو گران شد

شورای رقابت با دریافت تقاضای خودروسازان، اجازه افزایش قیمت را صادر کرد؛ بر این اساس قیمت برخی خودروها به دلیل نمره منفی کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه جدید شورای رقابت درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۹۵ طبق جداول زیر مشخص شد.

نام خودرو

درصد افزایش مجاز سقف قیمت

پژو ۴۰۵ اس ال ایکس TU۵ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین

۱.۲۹۳۶

پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایمو/ زیمنس ماندو/تریم بژ کیسه هوای کروز

۱.۶۹۳۶

پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با ترمز ضدقفل و ایمو بلایزر و کیسه هوای راننده و تریم بژ و یورو ۴

۱.۴۹۳۶

پژو ۲۰۶ پنج درب با موتور ۱۶۰۰ سی سی و گیربکس دستی(تیپ ۵)

۳.۰۷۳۶

پژو ۲۰۶ صندوقدار/V۰۸

۳.۹۳۶۴

رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴

۳.۱۷۱

پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴

۲.۲۴۱۴

پژو پارس دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴

۲.۱۴۱۴

پژو پارس ای ایکس با موتور TU۵ و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبلایزر و یورو ۴

۰.۲۴۱۴

سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴

۱.۶۲۳۲

سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴

۲.۱۲۳۲

سمند ال ایکس سال بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴

۱.۴۲

سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴

۱.۴۲

سمند سورن فاز دو ای ال ایکس EF۷ بنزینی

۱.۲۹۳۲

تندر با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴

۲.۶۰۶

میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت

۱.۹۸۰۱

جدول (۲) : درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا برای سال ۱۳۹۵

نام خودرو

درصد افزایش مجاز سقف قیمت

سایپا SL ۱۳۱

۱.۱۸

سایپا SE ۱۳۱

۱.۱۸

سایپا SL ۱۳۲

۰.۲۱

سایپا SE ۱۳۲

۰.۲۱

سایپا SL ۱۱۱

۰.۶۹

سایپا SE ۱۱۱

۰.۶۹

سایپا SL ۱۴۱

۰.۸۵-

سایپا SE ۱۴۱

۰.۸۵-

تیبا SX

۱.۱۵

تیبا ۲

۰.۸۶

میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت

۰.۴۴۷
کد مطلب 3800394

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    نظرات

    • نمی ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      قیمت ها به تومان بود یا ریال
    • شاهین ایرانی ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بنام خدا - راهش نخریدن هست بخدا ، این آشغالهایی که به اسم ماشین میدن دست مردم تو خارج از کشور یک پنجم این قیمت هم نیست والا ، فقط باید# نخرید#

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