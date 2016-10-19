جزئیات ابلاغیه جدید شورای رقابت/ خودرو گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه جدید شورای رقابت درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۹۵ طبق جداول زیر مشخص شد.
|
نام خودرو
|
درصد افزایش مجاز سقف قیمت
|
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس TU۵ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین
|
۱.۲۹۳۶
|
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایمو/ زیمنس ماندو/تریم بژ کیسه هوای کروز
|
۱.۶۹۳۶
|
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با ترمز ضدقفل و ایمو بلایزر و کیسه هوای راننده و تریم بژ و یورو ۴
|
۱.۴۹۳۶
|
پژو ۲۰۶ پنج درب با موتور ۱۶۰۰ سی سی و گیربکس دستی(تیپ ۵)
|
۳.۰۷۳۶
|
پژو ۲۰۶ صندوقدار/V۰۸
|
۳.۹۳۶۴
|
رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴
|
۳.۱۷۱
|
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴
|
۲.۲۴۱۴
|
پژو پارس دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴
|
۲.۱۴۱۴
|
پژو پارس ای ایکس با موتور TU۵ و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبلایزر و یورو ۴
|
۰.۲۴۱۴
|
سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴
|
۱.۶۲۳۲
|
سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴
|
۲.۱۲۳۲
|
سمند ال ایکس سال بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴
|
۱.۴۲
|
سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴
|
۱.۴۲
|
سمند سورن فاز دو ای ال ایکس EF۷ بنزینی
|
۱.۲۹۳۲
|
تندر E۲ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴
|
۲.۶۰۶
|
میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت
|
۱.۹۸۰۱
جدول (۲) : درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا برای سال ۱۳۹۵
|
نام خودرو
|
درصد افزایش مجاز سقف قیمت
|
سایپا SL ۱۳۱
|
۱.۱۸
|
سایپا SE ۱۳۱
|
۱.۱۸
|
سایپا SL ۱۳۲
|
۰.۲۱
|
سایپا SE ۱۳۲
|
۰.۲۱
|
سایپا SL ۱۱۱
|
۰.۶۹
|
سایپا SE ۱۱۱
|
۰.۶۹
|
سایپا SL ۱۴۱
|
۰.۸۵-
|
سایپا SE ۱۴۱
|
۰.۸۵-
|
تیبا SX
|
۱.۱۵
|
تیبا ۲
|
۰.۸۶
|
میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت
|
۰.۴۴۷
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