جزئیات ابلاغیه جدید شورای رقابت/ خودرو گران شد

نام خودرو درصد افزایش مجاز سقف قیمت

پژو ۴۰۵ اس ال ایکس TU۵ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین ۱.۲۹۳۶

پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایمو/ زیمنس ماندو/تریم بژ کیسه هوای کروز ۱.۶۹۳۶

پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با ترمز ضدقفل و ایمو بلایزر و کیسه هوای راننده و تریم بژ و یورو ۴ ۱.۴۹۳۶

پژو ۲۰۶ پنج درب با موتور ۱۶۰۰ سی سی و گیربکس دستی(تیپ ۵) ۳.۰۷۳۶

پژو ۲۰۶ صندوقدار/V۰۸ ۳.۹۳۶۴

رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ ۳.۱۷۱

پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ ۲.۲۴۱۴

پژو پارس دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ ۲.۱۴۱۴

پژو پارس ای ایکس با موتور TU۵ و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبلایزر و یورو ۴ ۰.۲۴۱۴

سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ ۱.۶۲۳۲

سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ ۲.۱۲۳۲

سمند ال ایکس سال بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ ۱.۴۲

سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ ۱.۴۲

سمند سورن فاز دو ای ال ایکس EF۷ بنزینی ۱.۲۹۳۲

تندر E۲ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ ۲.۶۰۶