بازیگران جدید «سارا و آیدا» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تولید «سارا و آیدا» به کارگردانی مازیار میری آخرین روزهای پیش تولید را می گذرانند و همین هفته این فیلم در تهران کلید می خورد.

به تازگی سعید چنگیزیان و شیرین یزدانبخش به جمع بازیگران فیلم اضافه شدند. چنگیزیان پیش از این در مجموعه تلویزیونی «گاهی به پشت سر نگاه کن» با مازیار میری همکاری داشته است.

«سارا و آیدا» یک فیلم اجتماعی محسوب می‌شود که تمام فیلمبرداری آن در تهران انجام خواهد شد. این فیلم فضای نزدیک به «سعادت آباد» دارد و از دیگر بازیگران می توان به غزل شاکری، پگاه آهنگرانی و مصطفی زمانی اشاره کرد.

فیلمنامه این فیلم توسط امیر عربی به نگارش در آمده و مجری طرح این پروژه همایون اسعدیان است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سارا و آیدا دوستان صمیمی هستند که آبروی یکی از آنها به خطر افتاده و حالا باید به کمک هم شرایط را به حالت عادی بازگردانند، اما این دو دوست تا کجا پای یکدیگر می‌ایستند؟

از عوامل تولید «سارا و آیدا» می توان به مجری طرح: همایون اسعدیان، مدیر فیلمبرداری:حسین جعفریان، طراح صحنه و لباس: شیوا رشیدیان، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، مدیربرنامه ریزی و دستیار کارگردان: مریم هژیروند، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: حسین اکبری، گروه کارگردانی: مهدی لطیفی، نگار جنیدی، منشی صحنه: ندا آصف، فیلمبردار: امیر موسوی، دستیار فیلمبردار: مرتضی سبحانی، عکاس: آرزو اتحاد و مشاور رسانه ای: بیتا موسوی اشاره کرد.