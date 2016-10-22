پژمان جمشیدی بازیگر «نفس» شد/ حضور مجدد در تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری این سریال که از نیمه گذشته با حضور بازیگران جدید ادامه دارد و پژمان جمشیدی آخرین بازیگری است که تا این لحظه به پروژه پیوسته است.

این بازیکن سابق تیم پرسپولیس که با ایفای نقش در سریال «پژمان» به عنوان بازیگر شناخته شد، این عرصه را با بازی در فیلم‌های سینمایی و سپس تئاتر به صورت جدی تری ادامه داد و حالا به عنوان یکی از شخصیت های سریال «نفس» همکاری با سامان را نیز تجربه می کند.

«نفس» پس از سریال‌هایی چون «ارمغان تاریکی» و «پروانه» سه گانه جلیل سامان را کامل می کند و یک درام پیچیده است که در بستر وقایع سیاسی قبل و بعد از انقلاب روی می دهد.

داستان این سریال درباره جوانی پر شر و شور است که در بحبوحه وقایع انقلاب رازی در زندگی اش فاش می شود. او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده ای را پشت سرمی گذارد.

مسعود رایگان، ژاله صامتی، علیرضا کمالی، بهناز جعفری، قربان نجفی، احسان امانی، شهاب شادابی، هادی عامل هاشمی، با معرفی ساناز سعیدی و با حضور فاطمه گودرزی، هدایت هاشمی، داریوش فرهنگ، رامین راستاد و خسرو شهراز بازیگران «نفس» هستند.

عوامل اصلی این سریال عبارتند از مدیر تولید: رضا نصیری نیا، مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علیرضا صالحی، طراح صحنه و لباس بابک کریمی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، تدوینگر: حسن حسندوست، نیما حسندوست، مدیر صدابرداری: جواد مقدس، مسئول جلوه های ویژه رایانه ای: هادی اسلامی، عکاس: حسن شجاعی، مدیر روابط عمومی: مریم عرفانیان.

سریال «نفس» در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما تهیه می‌شود.