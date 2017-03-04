«نفس» بازیگر جدید گرفت/ سودابه بیضایی از «ارمغان تاریکی» آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این اعلام شده بود برخی بازیگران سریال های «ارمغان تاریکی» و «پروانه» از ساخته های جلیل سامان در «نفس» نیز حضور دارند از جمله شخصیت سیدحسن؛ روحانی ای که ایفای نقش او را هدایت هاشمی در «پروانه» برعهده داشت، با همین شخصیت در سریال «نفس» حضور دارد.

سودابه بیضایی نیز در «ارمغان تاریکی» بود و اکنون در «نفس» مقابل دوربین رفته است.

آخرین لوکیشن «نفس» روستایی در رامسر بود و قربان نجفی و معصومه قاسمی پور بازیگران جدیدی بودند که در شمال کشور مقابل دوربین رفتند.

داستان این سریال درباره جوانی پر شر و شور است که در بحبوحه وقایع انقلاب رازی در زندگی اش فاش می شود. او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده ای را پشت سرمی گذارد.

مسعود رایگان، ژاله صامتی، علیرضا کمالی، بهناز جعفری، احسان امانی، شهاب شادابی، هادی عامل هاشمی، پژمان جمشیدی با معرفی ساناز سعیدی و با حضور فاطمه گودرزی، هدایت هاشمی، داریوش فرهنگ، معصومه قاسمی پور، رامین راستاد، قربان نجفی بازیگران اصلی این سریال هستند.

«نفس» تولید گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما سومین سریال از سه گانه جلیل سامان است که به همت رضا نصیری نیا مجری طرح، ماه های آخر تصویربرداری را پشت سر می گذارد.