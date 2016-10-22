به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در حالیکه هنوز وضعیت جنگنده های اف ۳۵ آمریکا مشخص نیست و بصورت مرتب خبرهایی در مورد نقص های فنی آن منتشر می شود واشنگتن قصد دارد تعدادی از این جنگنده ها را در ژاپن مستقر کند.

مقامات ژاپنی پیش بینی می کنند که ۱۶ فروند از این جنگنده در اوکیناوا مستقر شوند.

تصمیم آمریکا برای استقرار جنگنده های جدید در ژاپن در حالی است که مردم این کشور حساسیت زیادی روی این مسئله دارند و اعتراضات زیادی در این رابطه انجام داده اند.

جنگنده اف ۳۵ گران ترین پروژه نظامی تاریخ آمریکاست. برنامه ساخت این هواپیما که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، در سال های اخیر به علت هزینه های نجومی و مشکلات فنی که هزینه اجرای این پروژه را تا حدود ۷۰ درصد افزایش داد، با کندی روبرو شده است. آماده به پرواز شدن این جنگنده مرحله مهم دیگری در برنامه ۳۹۲ میلیارد دلاری هواپیمای جت جنگنده اف – ۳۵ خواهد بود که بزرگ ترین طرح تسلیحاتی پنتاگون به شمار می رود.

پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ به حدی برای آمریکا مهم است که این کشور برای تولید آن ناچار شده تا از چین نیز کمک بگیرد. در همین رابطه رویترز چندی پیش گزارش داده بود که پنتاگون به صورت مکرر از تحریم های اعمال شده علیه شرکت های چینی تولید کننده قطعات جنگنده چشم پوشی کرده است. این چشم پوشی برای زنده نگه داشتن پروژه ۳۹۲ میلیارد دلاری ساخت جنگنده اف ۳۵ انجام شده و بر اساس گزارش های موجود، آمریکا در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقدام به این کار کرده است. بر اساس اسناد موجود شرکت های نورثروپ گرومن و هانیول اینترنشنال مجوز وارد کردن قطعات مربوط به ساخت سیستم های راداری جنگنده اف ۳۵ از چین را دریافت کرده اند.

نظر به هزینه های بالای پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ که عمود پرواز بوده و سرعت آن به دو هزار کیلومتر در ساعت می رسد آمریکا مجبور به کمک گرفتن از چند کشور دیگر شده است از همین رو پس از ساخت و آزمایش این جگنده تعدادی از آنها در اختیار کشورهای کانادا، انگلیس، استرالیا، نروژ، ایتالیا، ترکیه، دانمارک و هلند قرار می گیرد که در ساخت آن به آمریکا کمک کرده اند.