«باغ همیشه بهار» سیروس طاهباز بازنشر شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب «باغ همیشه بهار» به قلم سیروس طاهباز و با تصویرگری پرویز محلاتی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بازار نشر راه یافت.

این کتاب با بیان تاریخچه‌ای از فرش ایرانی و بررسی طرح و نقش آن به کودکان کمک می‌کند تا هرچه‌ دقیق‌تر به دنیای اطراف خود توجه کنند و با دقتی بیشتر به این هنر اصیل توجه کنند.

ساختار بافت فرش، رنگرزی الیاف، پراکندگی جغرافیایی هنر فرش‌بافی و بررسی فرش‌های معروف ایرانی از دیگر بخش‌های این کتاب است.

سیروس طاهباز در این کتاب سعی کرده است تا با زبانی ساده گزارشی داستان‌گونه به کودکان و نوجوانان ارایه دهد. تصویرهای محلاتی نیز به کمک این کتاب آمده‌اند تا رنگ و طرح بر ذهن مخاطبان نقش ببندد.

این کتاب ۳۲ صفحه دارد و در قطع خشتی انتشار یافته است. انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این اثر را که نخستین بار در سال ۱۳۶۶ منتشر شده بود با ویرایشی جدید به انتشار رسانده است.

«باغ‌ همیشه بهار» با قیمت ۳ هزار و ۱۰۰ تومان در دسترس مخاطبان گروه سنی «د» (دوره اول متوسطه) قرار دارد.