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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰

رایزنی «مادورو» با مقامات جمهوری آذربایجان درباره ثبات قیمت نفت

رایزنی «مادورو» با مقامات جمهوری آذربایجان درباره ثبات قیمت نفت

رئیس جمهور ونزوئلا در سفر به جمهوری آذربایجان پیرامون ثبات در قیمت نفت با مقامات این کشور به رایزنی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور ونزوئلا در سفر به جمهوری آذربایجان با مقامات این کشور دیدار و رایزنی کرد.

«نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در دیدار با «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان درباره گسترش مناسبات دو کشور به ویژه در حوزه انرژی و مبادلات اقتصادی به رایزنی پرداخت.

همچنین در دیدار مادورو با وزیر نفت جمهوری آذربایجان، طرفین پیرامون تلاش های لازم برای نظم بخشی به قیمت نفت در بحران اقتصادی کنونی در جهان نیز تبادل نظر کردند.

لازم به ذکر است سفر وی به جمهوری آذربایجان و سپس به ایران یک ماه پیش از اجلاس آتی اوپک و به منظور هماهنگی های بیشتر در راستای تثبیت قیمت نفت و اتخاذ مواضع مشخص در این خصوص به انجام رسیده است.

کد مطلب 3802946

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