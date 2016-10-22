در عملیات الباب سوریه هم شرکت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش فنی و حرفه ای «حاجی سویم یلدیز» شهرستان اینه‌گول بورسا با اشاره به عملیات سپر فرات در توجیه مداخلات کشورش در شمال سویه گفت: از ما می‌خواهند وارد الباب نشویم، ولی چاره‌ای نداریم. چرا؟ چون در اینجا باید منطق پاکسازی شده از وجود تروریسم ایجاد شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر نیروهای ائتلاف برای مبارزه با داعش در الرقه آماده و از ما همکاری بخواهند، ما حاضریم، اما نه با همراهی گروه تروریستی پ.ی.د و ی.پ.گ، بلکه با همکاری نیروهای آمریکا و ائتلاف. هرگز گروه‌های تروریستی را همراه خود نخواهیم کرد.

همچنین اظهارات و اصرار مقامات ترکیه برای شرکت در عملیات آزاد سازی موصل در شمال عراق با وجود مخالفت های بغداد موجب بروز تنش در روابط آنکارا و بغداد شده است.