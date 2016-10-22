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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۶

اردوغان:

در عملیات الباب سوریه هم شرکت می کنیم

در عملیات الباب سوریه هم شرکت می کنیم

رئیس جمهور ترکیه بر شرکت کشورش در عملیات الباب در شمال سوریه نیز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش فنی و حرفه ای «حاجی سویم یلدیز» شهرستان اینه‌گول بورسا با اشاره به عملیات سپر فرات در توجیه مداخلات کشورش در شمال سویه گفت: از ما می‌خواهند وارد الباب نشویم، ولی چاره‌ای نداریم. چرا؟ چون در اینجا باید منطق پاکسازی شده از وجود تروریسم ایجاد شود. 

وی در ادامه تاکید کرد: اگر نیروهای ائتلاف برای مبارزه با داعش در الرقه آماده و از ما همکاری بخواهند، ما حاضریم، اما نه با همراهی گروه تروریستی پ.ی.د و ی.پ.گ، بلکه با همکاری نیروهای آمریکا و ائتلاف. هرگز گروه‌های تروریستی را همراه خود نخواهیم کرد.

همچنین اظهارات و اصرار مقامات ترکیه برای شرکت در عملیات آزاد سازی موصل در شمال عراق با وجود مخالفت های بغداد موجب بروز تنش در روابط آنکارا و بغداد شده است.

کد مطلب 3802995
پیمان یزدانی

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