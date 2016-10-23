به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور بوشهر، این کارگاه با حضور ابوالفضل بهشتی استاد دانشگاه کاول بروکس و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا کارگاه آموزشی مدیریت اثربخش در بهینه‌سازی مصرف انرژی برای اعضای هیأت علمی و مدعو دانشگاه پیام نور استان بوشهر برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر در این کارگاه گفت: با توجه به رشد مصرف انرژی در کشور، توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت عرضه و صیانت از منابع و ثروت‌های ملی به یکی از اولویت‌های مهم کشور تبدیل شده است.

محمدرضا بحرانی افزود: ما به عنوان اساتید دانشگاه موظف به آگاهی دانشجویان و جامعه در این خصوص هستیم و همین دلیل امروز این کارگاه را برگزار کردیم.

ابوالفضل بهشتی در این کارگاه به مباحثی همچون میزان مصرف انرژی در کشور، مسیرهای اتلاف انرژی در ایران، راه‌های جلوگیری از اتلاف انرژی، بهره‌برداری از انرژی‌هایی مثل انرژی خورشیدی که ارزان و پاک تمام می‌شود، پرداخت.