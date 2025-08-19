ادارات استان بوشهر شنبه آینده تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی راد صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به ضرورت کاهش مصرف انرژی و بر اساس تصمیم کارگروه مصرف بهینه انرژی استان و تأیید استاندار، از تعطیلی تمامی ادارات و نهادهای دولتی به جز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و بانک‌ها برای روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر تاکید کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی، موظف به خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی و محدود کردن مصارف اداری غیرضروری هستند.

وی از کارکنان و همچنین شهروندان نیز خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی در خصوص افزایش دمای هوای و نیاز شبکه به مدیریت بار مضاعف در راستای مدیریت مصرف انرژی، صرفه‌جویی لازم را داشته باشند تا پایداری شبکه‌های توزیع انرژی تضمین شود.