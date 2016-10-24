عبدالله نجفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیج رسانه تلاش ویژهای را در راستای بهبود وضعیت فعالیتهای رسانهای و ارتقای تولیدات رسانه دارد و در این راستا طرحها و برنامههای مختلفی برگزار میشود.
وی بیان کرد: برگزاری جشنواره رسانهای ابوذر یکی از برنامههایی است که در راستای ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانهای نقش اساسی خواهد داشت و امیدواریم شاهد استقبال و مشارکت اهالی رسانه استان در این جشنواره باشیم.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر با اشاره به اینکه اهالی رسانه تا بیستم آبانماه برای شرکت در این جشنواره زمان دارند، افزود: تقویت روحیه خود باوری، دستاوردهای انقلاب اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، اقتصاد مقاومتی و دشمن شناسی از بخشهای مختلف این جشنواره است.
وی از بوشهر دو قرن مقاومت به عنوان بخش ویژه استان بوشهر در این جشنواره نام برد و اضافه کرد: بهترین آثار ارائه شده در بخشهای تیتر، خبر، گزارش، گفتگو، یادداشت و عکس انتخاب و جایزه میگیرند.
نجفی با دعوت از روزنامهنگاران فعال در رسانههای محلی، نمایندگی نشریات و خبرگزاریهای سراسری و پایگاههای اطلاعرسانی برای شرکت در این جشنواره، گفت: هر نفر در دو بخش و با ارسال سه اثر میتواند شرکت کند.
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