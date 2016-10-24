«البخاری»آماده بازگشت به صنعت نفت شد/ مالزی رقیب توتال شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شرکت‌های شل انگلیس، توتال فرانسه و لوک اویل روسیه، گروه «البخاری» مالزی هم برای مشارکت و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران آستین‌ها را بالا زد.

امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در گفتگو با مهر با تایید اعلام آمادگی گروه «البخاری» مالزی برای سرمایه گذاری در برخی از میادین گازی کشور همچون گلشن و فردوسی در خلیج فارس، گفت: هفته جاری و در حاشیه گفتگوهای بیژن زنگنه وزیر نفت و «مصطفی محمد» وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی، نمایندگان این گروه مالزیایی به طور رسمی آمادگی خود برای بازگشت و سرمایه گذاری در صنعت نفت اعلام کرده‌اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون اولویت توسعه در صنعت نفت، میادین مشترک نفت و گاز به ویژه فازهای پارس جنوبی و میادین نفتی غرب کارون است، تصریح کرد: فعلا توسعه میادین مستقل گازی همچون گلشن و فردوسی در دستور کار قرار ندارد.

گروه «البخاری» مالزی درحالی هفته جاری بار دیگر برای بازگشت و سرمایه گذاری در صنعت نفت اعلام آمادگی کرده است که نزدیک به ۱۰ سال قبل شرکت ملی نفت ایران با این گروه یک تفاهم نامه همکاری به ارزش ۱۶ میلیارد دلار امضا کرده بود.

از سوی دیگر درحالی گروه البخاری مالزی بار دیگر برای بازگشت به صنعت نفت ایران اظهار تمایل کرده که زنگنه وزیر نفت درباره سرمایه گذاری شرکت های کوچک مالزیایی در صنعت نفت کشور، گفته است: این شرکت‌ها باید دارای توان مالی باشند و این توانایی را به وزارت نفت ایران اثبات کنند.

به گزارش مهر، دی ماه سال ۱۳۸۶ تفاهم نامه ۱۶ میلیارد دلاری بین ایران و گروه صنعتی SKS مالزی برای توسعه میادین گازی گلشن و فردوس بوشهر امضا شد که قرار بود از کل مبلغ قرارداد حدود ۶ میلیارد دلار برای توسعه بخش بالادستی و تولید گاز و ۱۰ میلیارد دلار برای تولید LNG سرمایه گذاری شود.

در این ایام مقامات وقت شرکت ملی نفت ایران از امضای تفاهم نامه همکاری با گروه البخاری مالزی به عنوان بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت و گاز ایران یاد کرده اما این تفاهم نامه هیچگاه عملیاتی نشد. میدان گلشن با ۵۰ هزار میلیارد متر مکعب گاز درجا و میدان فردوس با ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد فوت مکعب گاز درجا از نظر میزان ذخایر معادل پارس شمالی بوده و جز میادین نسبتا بزرگ گازی ایران در خلیج فارس به شمار می‌روند.

بررسی سوابق فعالیت‌های گروه البخاری مالزی در صنایع نفت و گاز دنیا نشان می‌دهد که این گروه سرمایه گذاری بر خلاف شرکت پتروناس هیچ گونه فعالیت و مشارکت تخصصی و جدی در طرح‌های نفت و گاز مالزی و سایر کشورهای نفت و گازخیز جهان نداشته است.