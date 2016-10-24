بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی در حمله افراد مسلح به مرکز پلیس در کویته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، افراد مسلح ناشناس شامگاه دوشنبه به دانشکده آموزش پلیس در شهر کویته حمله بردند که در پی آن بیش از ۱۰۰ نفر کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، مهاجمان مسلح به مرکز آموزش پلیس در خیابان سریاب واقع در شهر کویته پاکستان حمله بردند. طبق گزارش های اولیه تاکنون ۴۸ نیروی پلیس پاکستان در این حمله کشته و بیش از ۶۵ نفر دیگر زخمی شده اند.

تعداد مهاجمان مسلح ۵ نفر گزارش شده است. در این مرکز آموزش پلیس ۷۰۰ نیروی پلیس تحت آموزش هستند. ۵۰۰ نیروی پلیس در محاصره مهاجمان مسلح قرار دارند.

منابع خبری اعلام کردند که یکی از مهاجمان خود را منفجر کرده است. گزارشها حاکی از آن است ۱۰ تا ۱۲ فرد مسلح وارد مرکز آموزش پلیس در شهر کویته شده اند.

دست کم سه تن از مردان مسلح هم کشته شدند. گفته می شود حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان این دانشکده پلیس توسط افراد مسلح به گروگان گرفته شده اند اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

در حادثه ای دیگر در منطقه مستونگ در ایالت بلوچستان پاکستان بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس ۲ نفر از کارمندان گمرک این منطقه کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.