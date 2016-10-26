روحیه انقلابی گری در طلاب باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی روز چهارشنبه در همایش حوزه انقلابی که در سالن اجتماعات شبستان امیرالمومنین (ع) مسجد النبی برگزارشد گفت: هدف انقلابی بودن حوزه ها باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا جهان به‌ دست انسان‌های شایسته اداره شود.

استاد حوزه علمیه قزوین افزود: تبیین صف ایمان و کفر از دیگر ویژگی‌های طلاب انقلابی است زیرا عده‌ای امروز در پشت صحنه‌ تلاش می‌کنند تا صف مبارزه‌ کفر و ایمان را از میان ببرند، در حالی که در قرآن تقابل و تشدید کینه و عداوت مؤمنان نسبت به کفار عنود و لجود مطرح شده است.

وی بیان کرد: انقلابی بودن عمل به دستورات الهی است و طلاب باید روحیه انقلابی بودن و انقلابی ماندن را در خود تقویت کنند تا بتوانند به عنوان یک عالم برجسته در برابر تمام توطئه ها و تهدیدات دشمنان به خوبی ایستادگی کنند.

عباسی گفت: طلاب و روحانیون باید استعداد، فکر و قلم خود را در مسیر سربازی حضرت ولی عصر(عج) و صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و شهدا بکار گیرند و منویات رهبر معظم انقلاب را در باره انقلابی ماندن حوزه در همه حال نصب العین خود قرار دهند.

مدیر حوزه علمیه قزوین به تلاش دشمنان در جدایی روحانیت از مردم اشاره کرد و یادآورشد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه حال تلاش می کنند تا بین مردم و روحانیت و حوزه های علمیه فاصله بیندازند که باید در این راستا هوشیار باشیم.

وی در خصوص ارتباط بیشتر طلاب و روحانیون با آحاد مردم و جوانان گفت:شما طلاب و روحانیون باید تلاش کنید تا بیشتر با آحاد مردم و جوانان ارتباط بیشتری داشته باشید تا بتوانید به خوبی پاسخگوی سوالات و شبهات آنان باشید.

مدیر حوزه علمیه قزوین گفت: یکی از رسالت‌های حوزه علمیه، تبلیغ کردن دین است و این مهم در صورتی محقق می شود ‌که انقلابی باشیم و اگر مبلغان ذهن خود را به معیشت معطوف کنند نمی‌توانند انقلابی باشند.