به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ۱۳ آبان، اظهار داشت: مقابله با استکبار در پرتو بصیرت‌افزایی و دشمن‌شناسی متداوم معنا پیدا می‌کند و این آموزش مستمر باید در ارکان زندگی جامعه توسط بخش‌های آموزشی کشور وارد شود.

وی با بیان اینکه دشمنی‌های آمریکا با کشور ایران به دلیل استکبارستیزی ملت ایران و سر خم نکردن در برابر ظلم و جور از پیش از انقلاب تاکنون ادامه داشته است، افزود: در شرایط فعلی نیز بدعهدی آمریکا در اجرای برجام ادامه یافته است؛ اگر امروز شعار مرگ بر امریکا جزو جدایی‌ناپذیری راهپمایی‌ها ملت ایران است این شعار با معرفت، شعور و شناخت از این دولت استکباری بر زبان‌ها جاری می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: ملت بزرگ ایران با الهام از واقعه عاشورا همواره روحیه استکبارستیزی خود را حفظ کرده است و با بصیرت و هوشمندی در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب با هر نوع بدخواهی دشمنان به مقابله برخواسته است.

وی با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان تداعی‌گر سه واقعه مهم در زمان‌های مختلف تاریخ معاصر ایران است، ابراز داشت: شهادت جمعی از دانش‌آموزان در روز ۱۳ آبان ۵۷ که روز دانش‌آموز نام گرفت، تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سه واقعه تاریخی مهم هستند که هر کدام در دوره وقوع تاثیر گذاری خاص داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده‌اند.

عسکری با اشاره به اینکه رمز پیروزی ملت ایران در تمامی مسیر انقلاب اسلامی، وحدت در سایه تبعیت از ولایت بوده است، تصریح کرد: ۱۳ آبان امسال نیز مردم ایران با شور انقلابی توأم با معرفت در راهپیمایی حاضر می‌شوند و شور انقلابی خود را که همچون سالهای گذشته زنده و پایدار است به رخ جهان خواهند کشید.

امام جمعه موقت مشهد، سخنران مراسم ۱۳ آبان در اصفهان است

وی در ادامه با شاره به اینکه برای راهپمایی ۱۳ آبان ۱۱ کمیته در ستاد تشکیل شده است، گفت: ۱۳ آبان امسال مصادف با تعطیلی مدارس است و بر این اساس شاهد حضور پر رنگ و موثر دانش آموزان و دانشجویان خواهیم بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، با بیان اینکه آیت‌الله فرزانه، امام جمعه موقت مشهد سخنران این مراسم است، تاکید کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان از از میدان انقلاب آغاز می‌شود و در خیابان باغ گلدسته که در مسیر تردد توریست‌ها قرار دارد ادامه پیدا می‌کند تا دنیا عظمت ملت ایران و یکپارچگی این امت را در استکبارستیزی با وجود سلایق متفاوت سیاسی مشاهده کند.