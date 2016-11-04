انتقاد از روند بررسی برنامه ششم در مجلس/ لابی دستگاههای اجرایی

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه سال ۹۶ گفت: با توجه به بخشنامه ای که دولت برای تدوین لایحه بودجه به دستگاههای اجرایی فرستاده دو رویکرد اصلی مورد توجه قرار گرفته است. ۱- سوگیری به سمت بودجه ریزی بر اساس عملکرد ۲- جمع آوری اطلاعات کلان.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: دولت با جمع آوری اطلاعات کلان بدنبال این است که در شش ماهه آخر عمر دولت یازدهم عملکردها را نسبت به گذشته بهبود ببخشد تا از طریق این اقدام سیاسی بتواند دور آینده ریاست جمهوری را از آن خود کند.

وی اظهار داشت: در بخشنامه بودجه تنها ۱۰ درصد هزینه های جاری افزایش یافته است و مقرر شده هزینه های سرمایه ای جدای از درآمد نفتی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و مشارکت افزایش یابد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: با توجه به روند تصویب برنامه ششم در مجلس فکر نمی کنم دولت بتواند لایحه بودجه ۹۶ را به موقع به مجلس ارائه کند.

حسینی در خصوص برنامه ششم نیز ادامه داد: دولت لایحه ای منسجم و هدفدار را تدوین نکرده و به مجلس ارائه نداد و این موجب شد تا برنامه ششم در مجلس تدوین شود.

نماینده تفرش اظهار داشت: دستگاههای اجرایی از نمایندگان دعوت کرده و یا به آنها مراجعه می کنند و موادی را برای گنجاندن در لایحه برنامه به آنها ارائه می دهند تا در کمیسیون به تصویب برسد.

وی با تاکید بر اینکه این مواد با افق برنامه هماهنگی ندارد، تصریح کرد: با روند موجود به نظر می رسد برنامه ششم در راستای رفع مشکلات موجود دستگاههای اجرایی تدوین شود.