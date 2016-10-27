سرانه درآمد مردم لرستان به ۲۲ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر کشور در شهرستان دلفان برگزار شد، اظهار داشت: میزان تسهیلات پرداخت شده در استان در حوزه اقتصاد مقاومتی دو هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان بوده که بانک های استان در این زمینه همکاری خوبی با ما داشته اند.

وی افزود: در زمینه اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان پروژه های بزرگی افتتاح شده و بخشی دیگر از این پروژه ها در حال افتتاح هستند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه سرانه درآمدی خانوار شهری لرستان در سال ۹۲ حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است، عنوان کرد: این در حالی است که سرانه مصرفی این خانوارها در همان سال ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

بازوند از رشد سرانه درآمدی خانوار شهری استان در سال ۹۵ خبر داد و گفت: بر اساس آمار ارائه شده سرانه درآمدی مردم استان طی امسال ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و سرانه مصرف خانوارها در سالجاری ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

وی افزود: استان لرستان در بحث سرانه درآمدی خانوار از رتبه ۲۹ کشور به رتبه ۲۰ ارتقاء پیدا کرده است.