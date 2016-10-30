مدیر جدید آب و فاضلاب شهری شهرستان کهگیلویه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد، با حضور معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان آئین تودیع و معارفه مدیر آب و فاضلاب شهری کهگیلویه در ستاد شرکت آبفای استان برگزار شد.

سیدعلی لدنی‌نژاد در این آئین با اشاره به اینکه انجام این مراسم در ستاد شرکت برای تسریع در انجام این کار و جلوگیری از بلاتکلیفی وضعیت مدیریت آبفای کهگیلویه بود، اظهار کرد: تلاش مجموعه مدیریت آبفای استان این است که به دور از همه حواشی و بر اساس مصالح آبفا تصمیم‌گیری و تصمیم سازی صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از تلاش نادر صفاری مدیر سابق آبفای شهرستان کهگیلویه عنوان کرد: تلاش مجدانه و دلسوزی‌های مهندس صفاری در جهت تحقق اهداف شرکت آبفای استان مثال‌زدنی بود.

وی تغییر و تحول در هر مجموعه ای را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: قطعا از تجربیات و معلومات فنی آقای صفاری همچنان استفاده خواهد شد.

لدنی‌نژاد شرکت آبفا را دستگاهی خدمات رسان دانست و گفت: برای نیل به اهداف شرکت باید با همدلی و مودت هرچه بیشتر گام برداریم و از پرداختن به حواشی غیر ضرور پرهیز کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد اداره آبفای کهگیلویه را دستگاهی با جغرافیای وسیع خدمات رسانی دانست و گفت: این اداره علاوه بر پشتیبانی و هماهنگی ادارات شهرهای چرام، سوق و لنده وظیفه سرپرستی ادارات دیشموک و قلعه رئیسی را نیز بر عهده دارد.

وی همچنین از مدیر جدید آبفای کهگیلویه خواست تا علاوه بر تلاش دلسورانه در مسیر سقائی و خدمات‌رسانی به شهروندان زمینه همدلی و خدمات‌رسانی به شهروندان را فراهم آورد.

در پایان نیز داریوش فقهی‌پور سرپرست آبفای کهگیلویه با تقدیر از حسن اعتماد مدیرعامل آبفای استان عنوان کرد: امیدواریم با تلاش و همدلی همکاران در آبفای کهگیلویه بتوانیم خادمی دلسوز برای اهالی کهگیلویه و آبفای استان باشیم.

وی افزود: آبفای کهگیلویه وظیفه خدمات‌رسانی به بیش از ۱۶ هزار مشترک را برعهده دارد و در حال حاضر به دلیل کمبود نیرو در این اداره هر فرد کار چندین نیرو را انجام می‌دهد.

فقهی‌پور برطرف شدن موانع و مشکلات آبفای کهگیلویه را نیازمند عزم همگانی دانست و گفت: خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان دهدشت و حومه آن همواره سرلوحه کار مدیر و کارکنان آبفای کهگیلویه خواهد بود.

در پایان این آئین با اهدای لوح سپاس از تلاش های نادر صفاری تقدیر و داریوش فقهی پور به عنوان سرپرست جدید آبفای کهگیلویه منصوب شد.