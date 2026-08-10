حق بیمه سالانه دهک دهم روستاییان ۴.۸ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام‌نژاد، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ارزیابی وسع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌های یک تا پنج همچنان به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی افزود: دهک‌های ۶ تا ۹ نیز با تخفیف‌های تعیین‌شده مشمول پرداخت بخشی از حق بیمه هستند، اما در دهک دهم، ۱۰۰ درصد حق بیمه توسط بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: در بیمه روستایی تا سال گذشته دهک‌های یک تا ۱۰ به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار داشتند، اما از امسال دهک‌های ۶ تا ۱۰ مشمول پرداخت حق بیمه شده‌اند.

غلام‌نژاد گفت: روستاییان دهک‌های ۶ تا ۱۰ برای تمدید بیمه خود می‌توانند به سامانه‌های بیمه سلامت یا دفاتر و شعب این سازمان مراجعه کنند.

وی با اشاره به وضعیت مراکز طرف قرارداد افزود: بیش از هفت هزار مرکز درمانی، مطب، داروخانه و سایر مراکز در استان تهران با بیمه سلامت قرارداد دارند و بیش از پنج میلیون نفر نیز تحت پوشش این بیمه هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران درباره بدهی به مراکز طرف قرارداد اظهار کرد: از مجموع ۱۹ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی در سال ۱۴۰۴، حدود هفت هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد آغاز شده و تاکنون مطالبات تا خردادماه پرداخت شده است، هرچند بخشی از مطالبات سال گذشته همچنان باقی مانده است.

غلام‌نژاد همچنین با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در استان تهران گفت: این طرح به‌صورت پایلوت در شهرستان‌های دماوند، اسلامشهر و بهارستان آغاز شده و در صورت موفقیت، امکان توسعه آن به سایر مناطق استان وجود دارد.