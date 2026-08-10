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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

پیام تسلیت محسن اسماعیلی به سید حسن خمینی 

پیام تسلیت محسن اسماعیلی به سید حسن خمینی 

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر همسر  حجت الاسلام سید حسن خمینی را تسلیت گفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر همسر حجت الاسلام سید حسن خمینی را تسلیت گفت.

متن پیام محسن اسماعیلی، بدین شرح است:

برادر ارجمند حضرت آیت الله سید حسن خمینی دام عزه

با سلام و احترام

مصیبت درگذشت مادر همسر مکرمه و یار وفادار استاد فقیدِ ما آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی (ره) را صمیمانه به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض می کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه و برای روح بلند استاد فقید مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای همه بازماندگان صبر و اجر فراوان مسألت دارم.

محسن اسماعیلی

کد مطلب 6913158
رامین عبداله شاهی

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