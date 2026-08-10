تحویل ۱.۵ کیلوگرم طلا توسط کارکنان اورژانس به صاحبانش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اورژانس کشور، در پی اعلام حادثه به اداره ارتباطات، نزدیک‌ترین کد عملیاتی از پایگاه دوراهی ایرندگان خاش بلافاصله به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس با حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ارزیابی، تثبیت وضعیت و انتقال ایمن مصدومان را انجام دادند.

در جریان این مأموریت، شهرام عبدی و حامد دادکانی، کارشناسان اورژانس، در شرایطی که با مصدومانی با کاهش سطح هوشیاری و وضعیت بحرانی مواجه بودند، ضمن تمرکز بر اقدامات درمانی و انتقال بیماران، متوجه اموال ارزشمند متعلق به مصدومان شدند.

این دو نیروی خدوم اورژانس، بیش از یک و نیم کیلوگرم طلا را با دقت و مسئولیت‌پذیری جمع‌آوری کرده و پس از پایان عملیات، در اقدامی شایسته و قابل تقدیر، اموال کشف‌شده را به سوپروایزر بیمارستان امام خمینی(ره) خاش تحویل دادند تا حقوق و اموال صاحبان آن در نهایت امانت‌داری حفظ شود.

این اقدام ارزشمند، فراتر از تحویل چند قطعه طلا، جلوه‌ای روشن از صداقت، وجدان کاری، شرافت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و تعهد کارکنان اورژانس در دشوارترین شرایط عملیاتی است؛ شرایطی که هر ثانیه آن برای نجات جان انسان‌ها اهمیت دارد.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زاهدان با تقدیر از این رفتار شایسته، آن را نمونه‌ای درخشان از اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی دانست و تأکید کرد که چنین رفتارهایی نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به خدمات نظام سلامت دارد.

سازمان اورژانس کشور با قدردانی از این اقدام ماندگار، رفتار شهرام عبدی و حامد دادکانی را نمونه‌ای درخشان از تعهد به مردم و اخلاق حرفه‌ای می‌داند؛ اقدامی که نشان داد رسالت نیروهای اورژانس تنها به نجات جان مصدومان محدود نمی‌شود، بلکه حفظ حقوق، اموال و کرامت مردم نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ خدمت در این مجموعه است.