جزئیات «الگوی نوین تغذیه دانشجویی» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، نشست بررسی «الگوی نوین تغذیه دانشجویی» با حضور وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان و جمعی از نمایندگان تشکلهای سیاسی دانشجویی به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
شالچی در ابتدای نشست که با هدف طرح دیدگاهها و دغدغههای نمایندگان تشکلهای سیاسی دانشجویی و پاسخ مسئولان وزارت علوم درباره ابعاد اجرایی برگزار شد، بر اهمیت گفتوگوی مستقیم با نمایندگان دانشجویان و شنیدن دیدگاهها و دغدغههای آنان درباره سیاستها و برنامههایی که به صورت مستقیم با زندگی دانشجویی ارتباط دارد، تأکید کرد.
همچنین در این نشست، نمایندگان تشکلهای دانشجویی دیدگاهها، پرسشها و دغدغههای خود را درباره نحوه اجرای طرح، وضعیت یارانه غذای دانشجویی، چگونگی فعالیت بخش خصوصی، نحوه پرداخت هزینه غذا و آثار اجرای مدل جدید بر هزینههای دانشجویان مطرح کردند و مسئولان وزارت علوم به تشریح ابعاد مختلف این طرح پرداختند.
چرا مدل تغذیه دانشجویی تغییر میکند؟
این نشست با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تغذیه دانشجویی عنوان شد که هزینه بالای تأمین غذای دانشجویان از یک سو و مسائل مربوط به کیفیت، تنوع و رضایت دانشجویان از سوی دیگر، ضرورت بازنگری در مدل موجود را ایجاد کرده است. بر اساس مطالب مطرحشده در جلسه، یکی از اهداف اصلی الگوی جدید این است که منابع اختصاصیافته به تغذیه دانشجویی به شکل شفافتر و هدفمندتری هزینه شود و سهم بیشتری از منابع مستقیماً صرف غذایی شود که در اختیار دانشجو قرار میگیرد همچنین ایجاد امکان انتخاب میان رستورانهای دولتی و رستورانهای مکمل و شکلگیری رقابت میان ارائهدهندگان خدمات غذایی، از جمله سازوکارهایی است که برای افزایش کیفیت و تنوع غذای دانشجویی در این مدل پیشبینی شده است.
سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در این نشست با تشریح روند اجرای طرح اظهار کرد: پیشنهاد سازمان امور دانشجویان این بود که مدل جدید تغذیه ابتدا در تعدادی از دانشگاهها به صورت پایلوت اجرا شود تا پس از بررسی نتایج به مرحله اجرای گسترده برسد، که نتایج اجرایی پایلوت آن تاکنون مثبت بوده است.
اجرای آزمایشی در دانشگاه تهران و تربیت مدرس
حبیبا با اشاره به وضعیت فعلی اجرای طرح گفت: در حال حاضر اجرای آزمایشی این مدل در دو دانشگاه آغاز شده است؛ یکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج و دیگری در دانشگاه تربیت مدرس.
وی افزود: تاکنون با حدود ۲۰ تا ۳۰ دانشگاه نیز درباره اجرای این طرح گفتوگو شده و آموزشهای لازم ارائه شده است. برخی دانشگاههایی که از امکانات و ظرفیتهای تکمیلی برخوردارند نیز در حال انجام بررسیها و مطالعات مورد نیاز هستند تا مشکلات احتمالی مدل پیش از توسعه اجرای آن شناسایی و برطرف شود.
پول غذا در مدل جدید چگونه پرداخت میشود؟
یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، نحوه همکاری پیمانکاران و تأمینکنندگان غذا در مدل جدید بود که رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به دغدغههای مطرحشده در این زمینه تأکید کرد: در الگوی جدید، پیمانکار قبلی نیز میتواند به عنوان تأمینکننده غذا به فعالیت خود ادامه دهد و تغییر اصلی در سازوکار پرداخت اتفاق میافتد. وی توضیح داد: در مدل فعلی دانشگاه مستقیماً هزینه را به پیمانکار پرداخت میکند، اما در مدل جدید تأمینکننده غذا هزینه را از کیف پول دانشجو دریافت میکند و مبلغ مربوطه به حساب تأمینکننده واریز میشود که به گفته دکتر حبیبا، این سازوکار در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه طراحی شده و اجرای مقررات مصوب برای دستگاههای اجرایی یک الزام قانونی است.
تأکید بر حفظ یارانه غذای دانشجویی
در بخش دیگری از این نشست، نگرانی نمایندگان تشکل های سیاسی- دانشجویی درباره احتمال افزایش هزینه غذا یا کاهش حمایت دولت از تغذیه دانشجویان مورد بحث قرار گرفت و در توضیحات ارائهشده تأکید شد که اجرای الگوی جدید به معنای حذف بودجه دولتی غذای دانشجویی نیست و هدف طرح، کاهش یا حذف حمایت دولت از غذای دانشجویان تعریف نشده است.
بر اساس توضیحات مطرحشده، فلسفه اصلی طرح «مدیریت هزینه» است؛ به این معنا که با اصلاح نحوه قراردادها، کاهش هدررفت منابع و شفافتر شدن پرداختها، سهم بیشتری از بودجه تغذیه به کیفیت و تنوع غذای ارائهشده به دانشجو اختصاص پیدا کند. بودجه سازمان امور دانشجویان به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است دکتر حبیبا همچنین درباره اعتبارات پیشبینیشده و نگرانیها نسبت به افزایش هزینههای حوزه تغذیه اظهار کرد: بودجه سال گذشته سازمان امور دانشجویان حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده و بودجه پیشبینیشده اکنون به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در عین حال تأکید کرد : این ارقام مربوط به دورههای زمانی متفاوت است و برای مقایسه دقیق باید مدت زمان پوشش هر بودجه نیز در نظر گرفته شود.
هدف؛ کوچک کردن سفره دانشجو نیست
بر اساس توضیحات ارائهشده در نشست، یکی از دلایل اصلی طراحی الگوی جدید، میزان هدررفت منابع در مدل فعلی تغذیه دانشگاههاست و با اصلاح قراردادها و شیوه ارائه خدمات میتوان بخشی از این هزینهها را مدیریت کرد. همچنین تأکید شد که اجرای طرح قرار نیست هزینهای اضافی به دانشگاهها تحمیل کند و در مدل رستورانهای مکمل، بخش خصوصی مسئول تأمین بخش عمده هزینههای مربوط به تجهیز و ارائه خدمات خواهد بود و دانشگاه ظرفیت و فضای اولیه مورد نیاز را فراهم میکند.
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