به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نجاتی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر استان مرکزی تحت پوشش بیمه سلامت هستند و سایر گروه‌ها نیز شامل بیمه‌شدگان بیمه سلامت ایرانیان، کارکنان دولت و سایر اقشار از جمله خانواده‌های شهدا و دانشجویان می‌شوند که مجموع جمعیت تحت پوشش را به ۶۲۷ هزار نفر رسانده است.

وی ادامه داد: پنج دهک نخست درآمدی به‌صورت کاملاً رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و این پوشش شامل افراد ساکن شهرها، روستاها و عشایر می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با اشاره به اجرای قانون مربوط به مشارکت بیمه‌ای از ابتدای مردادماه امسال گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، از اول مردادماه افراد دهک‌های ششم تا دهم با مشارکت در پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرند.

نجاتی افزود: دهک ششم ۴۰ درصد حق سرانه بیمه را پرداخت می‌کند و ۶۰ درصد سهم بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. با توجه به حق سرانه حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، سهم پرداختی فرد در دهک ششم برای یک سال حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که امکان پرداخت آن به‌صورت شش‌ماهه نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: دهک هفتم ۵۰ درصد، دهک هشتم ۶۰ درصد، دهک نهم ۷۰ درصد و دهک دهم ۱۰۰ درصد حق سرانه بیمه را پرداخت می‌کنند.

نجاتی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره این قانون گفت: پنج دهک نخست همچنان بدون پرداخت حق بیمه از پوشش بیمه سلامت برخوردار هستند و افراد دهک‌های بالاتر نیز می‌توانند با پرداخت سهم تعیین‌شده، از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

حرکت بیمه سلامت به سمت خدمات کاملاً الکترونیک

وی با اشاره به تحول خدمات بیمه سلامت طی سال‌های اخیر گفت: سازمان بیمه سلامت در ابتدای فعالیت، خدمات خود را به‌صورت حضوری و با استفاده از دفترچه‌های کاغذی ارائه می‌کرد، اما امروز تقریباً تمامی خدمات بیمه‌ای به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی افزود: بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق سامانه‌های الکترونیکی نسبت به بیمه شدن، تمدید پوشش و دریافت اعتبار بیمه‌ای اقدام کنند و شماره ۱۶۶ نیز برای پاسخگویی به پرسش‌ها و درخواست‌های مردم در نظر گرفته شده است.

نجاتی تصریح کرد: نسخه‌های دارویی، آزمایشگاهی و خدمات بیمارستانی نیز به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شوند و بیمه‌شده با ارائه کارت ملی برای احراز هویت می‌تواند از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شود. حذف دفترچه‌های کاغذی علاوه بر تسهیل فرآیند خدمت‌رسانی، از مصرف حجم قابل توجهی کاغذ و آسیب به محیط زیست جلوگیری کرده است.

شناسایی ۱۹ هزار و ۷۲۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان

وی یکی دیگر از اقدامات مهم بیمه سلامت را حمایت از بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر عنوان کرد و گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۱ تنها پنج بیماری در گروه بیماران خاص قرار داشت، اما از سال ۱۴۰۱ با تصویب مجلس و تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، دامنه بیماری‌های تحت پوشش توسعه یافت.

نجاتی افزود: در استان مرکزی تاکنون ۱۹ هزار و ۷۲۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار شده‌اند که ۸۷ نوع بیماری را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: سال گذشته ۱۰۵ میلیارد تومان برای بیماران خاص و صعب‌العلاج پرداخت شد و مجموع پرداختی بیمه سلامت استان در این حوزه در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۲ میلیارد تومان رسید.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی ادامه داد: علاوه بر تعهدات بیمه‌ای، کمیته بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز با بررسی مدارک و شرایط بیماران می‌تواند از محل اعتبارات حمایتی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال به بیمه‌شدگان واجد شرایط کمک کند.

نجاتی گفت: در سال گذشته یک‌هزار و ۶۱۷ پرونده در این زمینه بررسی و بیش از ۱۱ میلیارد تومان به بیمه‌شدگان پرداخت شد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.

وی افزود: در مواردی تا ۹۵ درصد هزینه قابل پرداخت، مشروط به رعایت سقف‌های تعیین‌شده، قابل جبران است و برای اهداکنندگان زنده کلیه و افراد نیازمند پیوند کلیه نیز تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان در سال امکان حمایت وجود دارد.

پرداخت ۶ میلیارد تومان برای زوجین نابارور

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: حمایت از زوجین نابارور یکی دیگر از خدمات بیمه سلامت است و تاکنون یک‌هزار و ۷۸۰ زوج نابارور در استان نشان‌دار شده‌اند.

نجاتی گفت: در سال گذشته ۶ میلیارد تومان برای خدمات زوجین نابارور پرداخت شد که نسبت به رقم حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳، رشد ۱۱۷ درصدی داشته است.

وی افزود: خدمات ناباروری در مراکز دولتی و دانشگاهی برای بیمه‌شدگان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و در مراکز عمومی غیردولتی، ۹۰ درصد تعرفه مربوطه و در مراکز خصوصی نیز ۶۰ درصد تعرفه خصوصی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی تأکید کرد: تمامی مراکز درمانی، تصویربرداری، سونوگرافی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ناباروری در استان با بیمه سلامت قرارداد دارند تا بیمه‌شدگان در زمان دریافت خدمات با پرداخت مستقیم هزینه مواجه نشوند.

پرداخت ۱۶۶۲ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد

نجاتی گفت: سال گذشته بیمه سلامت استان مرکزی یک‌هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان به مؤسسات و مراکز طرف قرارداد پرداخت کرد که این رقم نسبت به یک‌هزار و ۵۳ میلیارد تومان سال ۱۴۰۳، حدود ۵۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بار مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز طرف قرارداد ثبت شده و خدمات درمانی مورد نیاز آنان از طریق بیمه سلامت ارائه شده است.

تداوم ارائه خدمات سطح یک برای ۳۱۰ هزار روستایی و عشایر

مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با اشاره به خدمات سطح یک روستاییان و عشایر اظهار کرد: روستاییان و عشایر در قالب نظام ارجاع ابتدا به مراکز بهداشتی و درمانی روستایی مراجعه می‌کنند و خدمات پزشک، دارو و آزمایش را در همان سطح دریافت می‌کنند.

نجاتی افزود: در صورت نیاز به خدمات تخصصی، بیمار از طریق نظام ارجاع به سطوح بالاتر معرفی می‌شود و هزینه خدمات نیز همانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اجرای این نظام با هدف تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات درمانی انجام شده و سازمان بیمه سلامت نیز منابع مربوط به پزشکان، ماماها، پرستاران و سایر نیروهای مراکز سطح یک را به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات سطح یک روستاییان از اولویت‌های بیمه سلامت است، گفت: پرداخت‌های مربوط به این بخش تا تیرماه امسال انجام شده و تلاش می‌کنیم روند پرداخت مطالبات مراکز درمانی استمرار داشته باشد.

آغاز اجرای پزشک خانواده شهری در چهار شهر استان مرکزی

نجاتی از آغاز اجرای پزشک خانواده شهری در استان مرکزی خبر داد و گفت: اجرای پزشک خانواده شهری که در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، امسال در شهرهای محلات، خمین، ساوه و زرندیه استان مرکزی آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح، بیمه‌شدگان ابتدا به پزشک خانواده مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز، از طریق نظام ارجاع به پزشک متخصص معرفی می‌شوند. اولویت ارائه خدمات نیز با مراکز دولتی و دانشگاهی است.

نجاتی ادامه داد: در پزشک خانواده شهری، برای بیمه‌شدگان چهار نوبت ویزیت در نظر گرفته شده و خدماتی مانند دارو و آزمایش نیز با سهم پرداختی کمتری ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: پزشک خانواده می‌تواند نقش راهنما و هدایت‌کننده بیمار در نظام سلامت را ایفا کند و با هدایت صحیح بیماران، ضمن کاهش هزینه‌های غیرضروری، موجب هدفمند شدن فرآیند درمان شود.

نجاتی گفت: اجرای کامل پزشک خانواده نیازمند فرهنگ‌سازی و استمرار است و اگر این طرح به‌صورت کامل در جامعه نهادینه شود، می‌تواند هم به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و هم به کاهش و هدفمند شدن هزینه‌های سلامت مردم کمک کند.