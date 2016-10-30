ورزشکاران کردستانی در رقابت های کشوری چهار مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری رقابت های مختلف کشوری، در رشته های تکواندو و دو و میدانی ورزشکاران کردستانی توانستند با برتری در مقابل حریفان خود مدال های رنگارنگی را کسب کنند.

نیان شامحمدی و روناک حسین زاده دو تکواندوکار دختر سقزی در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان دو نشان نقره و برنز را به خود اختصاص دادند.

در این مسابقات ۲۱۰ تکواندوکار و در قالب ۳۲ تیم از ۳۱ استان در اوزان مختلف به رقابت پرداختند.

در پایان نیان شامحمدی تکواندوکار سقزی در وزن ۴۶ کیلوگرم صاحب گردن آویز نقره شد و روناک حسین زاده دیگر ورزشکار سقزی بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز وزن ۵۷ کیلوگرم را از آن خود کرد.

در نتیجه تیمی، استان کردستان با دو نشان نقره و برنز در جایگاه هشتم قرار گرفت .

دوندگان دختر کردستانی دو نشان نقره و برنز را در رقابت های کشوری بدست آوردند

رقابت های برترین های نونهالان و نوجوانان دختر کشور در تهران برگزار شد و طی آن هستی ثمری و آرینا نیک خواه به ترتیب در ماده های ۳۰۰۰ و ۴۰۰ متر با مانع نشان های نقره و برنز را بدست آوردند.

تیم استان کردستان با دو ورزشکار در رقابت های برترین های نونهالان و نوجوانان دختر کشور حضور یافت و توانست دو نشان نقره و برنز را بدست آورد.

تیم استان کردستان به سرپرستی و مربیگری بهار زنگی بند در رقابت های برترین های نونهالان و نوجوانان دختر کشور شرکت کرد.