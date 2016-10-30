به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های بزرگراهی شهر تهران رو به اتمام است. قرار است اگر این شهر در این بخش توسعه ای پیدا می کند یا در فضاهای زیر سطحی باشد یا در طبقه بالای شهر. با علیرضا جاوید معاون فنی و عمران شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت پروژه های عمرانی به گفتگو نشستیم که درپی می آید :

* پیش از این وعده داده شد که بهسازی برج آزادی تا بهمن ماه به پایان خواهد رسید. با توجه به این که مسئولیت ساماندهی برج آزادی بر عهده شماست، دقیقا چه فعالیت‌هایی در این زمینه انجام گرفته و کار چقدر پیشرفت داشته است؟

-در حال حاضر عملیات پروژه بهسازی محوطه اطراف برج آزادی در حال انجام است. پروژه‌ای که به خود برج ارتباطی ندارد و مربوط به محوطه‌سازی اطراف برج آزادی است. این بخش از پروژه حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان دی‌ماه عملیات اجرایی آن به پایان می‌رسد و در بهمن‌ماه شاهد بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

* مشکل جنس سنگ‌هایی که برای کف استفاده شد برطرف شد؟

آن مشکل برطرف شد. همکاران حساسیت بالایی به خرج داده اند که سنگ‌ها با دقت بسیار زیادی انتخاب ‌شوند و کیفیت آنها به طور مستمر کنترل می‌شود. از این جهت مشکلی وجود ندارد.

* معمولا نیمه دوم سال زمان افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌ها است. رویه‌ای که در بهمن‌ماه به اوج می‌رسد. چه پروژه‌هایی قرار است بهمن‌ماه امسال در مجموعه شما، به بهره‌برداری برسد و تکمیل شود؟

در ابتدای سال جاری و در خلال مراسم بهره‌برداری از زیر گذر جوادیه، شهردار تهران به معاونت فنی عمرانی شهر تهران تکلیف کردند که به طور میانگین حداقل ماهی یک پروژه را تا پایان سال به بهره‌برداری برساند. در واقع معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران موظف شد تا پایان سال ۹۵ حداقل ۱۲ پروژه را به بهره‌برداری برساند. هم‌اکنون که هفت ماه از سال را پشت سر گذاشته ایم، خوشبختانه هفت پروژه در هفت ماه گذشته به بهره‌برداری رسیده‌ است که عبارتند از: زیرگذر جوادیه (که در فروردین ماه به بهره‌برداری رسید)، مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب (که توسط شرکت یادمان سازه معاونت فنی عمرانی احداث شده بود و در اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری رسید)، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه یادگار امام و ورودی به خیابان امام خمینی مسیر شمال به شرق (که در مردادماه به بهره‌برداری رسید) و چهار پروژه پل شهید میرزایی در محور بزرگراه شهید بروجردی، هوادهی تونل نیایش، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با خیابان اردستانی و سازه مونومنتال فلزی قوسی‌شکل روی تاج سطح دریاچه با عنوان «گذر موج» (در مهرماه سال جاری) که مجموعه این پروژه‌های هفت گانه با حضور شهردار تهران به بهره‌برداری رسید و در نتیجه تا پایان مهرماه معاونت فنی عمرانی توانسته به تکلیفش که بهره‌برداری از میانگین حداقل یک پروژه در ماه بوده، عمل کند.

* و کدام پروژه‌ها به زودی از آنها بهره‌برداری خواهد شد؟

تا پایان آبان ماه، شاهد افتتاح و بهره‌برداری از دو پروژه دیگر خواهیم بود که یکی از این پروژه‌ها، اتصال و یکپارچی بزرگراه امام علی (ع) و بزرگراه ارتش است که به عنوان یکی از فازهای اجرایی پروژه تقاط غیرهمسطح بزرگراه‌های امام علی (ع)، شهید صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و با بهره‌برداری از آن، بزرگراه امام علی (ع) در منتهاالیه شمالی خود با بزرگراه ارتش به سمت شرق یکپارچه می‌شود و دسترسی شهروندان از بزرگراه امام علی(ع) از مسیر جنوب به شمال به سمت شرق بزرگراه ارتش و بالعکس از بزرگراه ارتش از مسیر شرق به غرب به سمت بزرگراه امام علی(ع) جنوب به صورت یکپارچه صورت خواهد گرفت و در نزدیکی این پروژه هم یک پل به صورت دوربرگردان و به صورت غیرهمسطح غرب به غرب بزرگراه ارتش، همزمان به بهره‌برداری می‌رسد. رمپ راست‌گرد و دسترسی بزرگراه نیایش به بزرگراه شهید چمران به سمت شمال هم پروژه دیگری است که در آبان‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید. از پروژه‌هایی که قرار است در ماه‌های آینده بهره‌برداری شود، می‌توانم به پل، زیرگذر و دسترسی‌های جانبی مجموعه تقاطع‌ غیرهمسطح تقی‌آباد اشاره کنم که در دو ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد. فازهای اجرایی پروژه بزرگراه دولت‌آباد یا شهید نجف هم تا پایان سال به تدریج آماده بهره‌برداری خواهند شد. تصفیه‌خانه دریاچه شهدای خلیج فارس تا پایان دی‌ماه سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد. پروژه تقاطع غیرهمسطح باقرشهر هم تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد. بزرگراه شهید حکیم، تونل شهدای غزه، ۱۰ تقاطع غیرهمسطح آن، کاروانسرای سنگی ۱ و ۲ در تقاطع حکیم با اتوبان تهران-کرج و جاده مخصوص در همین دوره زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید. در نتیجه امیدواریم این ۷ پروژه بهره‌برداری‌شده‌ تاکنون حداقل به ۱۲ پروژه افزایش پیدا کند و آن میانگین حداقل ماهیانه یک پروژه در سال ۹۵ رعایت شده باشد.

* خاطرم هست که در اوائل امسال، شما درباره فضاهای زیرسطحی گفتید و نوید دادید که قرار است یکسری اتفاق خوب رخ دهد! مثلا از این خبر دادید که طرح جامع مطالعاتی‌اش قرار است اتفاق بیفتد و بعد آغاز یکسری از پروژه‌ها و ... اما تا به امروز خبری از این دست فعالیت‌ها جهت استفاده از فضاهای زیرسطحی شهر تهران نشده است...

-در این حوزه اتفاقات خوبی افتاده است؛ ازجمله تکمیل تونل شهدای غزه در محور بزرگراه شهید حکیم که اتفاق افتاد. این پروژه در حال حاضر تکمیل شده، پیشرفت فیزیکی آن ۱۰۰ درصد صورت گرفته است و بهره‌برداری از آن در ماه‌های آینده انجام خواهد شد. همین طور تونل آرش اسفندیار که به طول حدود ۲ کیلومتر در فضای زیرسطحی بزرگراه شهید مدرس احداث شده، حفاری آن به پایان رسیده و لاینینگ و دسترسی‌های جانبی‌اش در حال اقدام است که این پروژه هم تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد و در اوایل سال آینده، به بهره‌برداری خواهد رسید. یا می‌توانم به پارکینگ زیرسطحی مجاور بوستان ملت و پردیس سینمایی ملت با عنوان «پارکینگ زیرسطحی نیایش» اشاره کنم که اولین پارکینگ زیرسطحی شهر تهران است که از بزرگراه نیایش ورودی خروجی دارد و از گنجایش ۱۳۰۰ واحد پارکینگ برخوردار است. این هم از پروژه‌هایی است که تا پایان امسال تکمیل می‌شود و اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. این‌ها البته نمونه‌هایی از این برنامه‌ها و اقدامات است.

* و آن طرح جامعی که قرار بود تدوین کنید، به کجا رسید؟

-در حال حاضر مقدمات تدوین طرح جامع هم در حال اقدام است.

* اما اوائل امسال هم این طرح جامع در همین مرحله‌ای بود که اشاره می‌کنید؛ یعنی مقدمات تدوین طرح...

-بله، به این دلیل که این طرح، کار ساده‌ای نیست و نیاز به شناسایی مشاوران دارد؛ مشاوران خارجی، مشاوران داخلی. فرآیند این طرح، در حال طی شدن است.

* LRT بزرگراه همت در چه مرحله ای است؟

-مطالعات مربوط به LRT بزرگراه همت در حال تکمیل است و در طرح پیشنهادی بودجه سال ۹۶، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهد شد. این پروژه در صورت تصویب شورای شهر، با استفاده از روش سرمایه‌گذاری BOT قابل پیگیری، اجرا و احداث خواهد بود.

* پس منتفی نشده. چون به نظر می‌آمد منتفی شده باشد.

-خیر منتفی نشده، ولی چون پروژه مصوب نیست، کار طراحی‌اش در حال تکمیل است و اجرایش در برنامه‌مان نیست.

* یعنی کارهای طراحی‌اش هم در مراحل پایانی است؟

-حتی شبیه‌سازی فیلم آن هم انجام شده است.

* در حال حاضر که مطالعات تقریبا تکمیل شده، می توان گفت که دقیقا در کدام نقطه از برزگراه همت واقع است؟

-از منتهی‌الیه شرقی تهران یعنی پایانه شرق تا منتهی‌الیه غربی تهران. شاید در مطالعات تکمیلی‌اش، تا کرج هم امتداد پیدا کند. البته باز هم تأکید می‌کنم که اگر شورای شهر، انجامش را تأیید بکند.

* یک پروژه مهم دیگری که شما سال‌ها دارید دنبال می‌کنید، ایمن‌سازی پل‌ها است. این پروژه به کجا رسید؟

-حدود ۱۴ پل که اولویت بیشتری داشت، در برنامه سال ۹۴ و ۹۵ مجموعه شهرداری قرار گرفت که شرکت یادمان سازه معاونت فنی و عمرانی، مقاوم‌سازی آنها را در دست اقدام دارد. اقدامات بسیار خوب و قابل توجهی در مقاوم‌سازی این پل‌ها انجام شده است. با اولویت قرارگرفتن پل‌های دارای خطر بیشتر، کار آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال‌جاری، کارهای مربوط به هفت پل و تا پایان سال آینده هم، اقدامات مربوط به هفت پل دیگر انجام بشود. ایمن‌سازی ۴۲ پل که شما به آن اشاره کردید، در یک برنامه ۵ ساله پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۱۳۹۷ به وقوع خواهد پیوست و این پروژه گسترش پیدا خواهد کرد.

* در یکی از گفت‌وگوهای خود، رقمی را که در خصوص هزینه‌های بزرگراه صدر، اعلام کرده بودید، با رقمی که شورای شهر اعلام کرده بود، خیلی متفاوت بود برخی اعضای شورا معتقد بودند که رقم اعلام شده بدون درنظر گرفتن معارضین بوده است؛ وبخش اعظمی از هزینه‌های بزرگراه صدر را می‌توان در هزینه‌های مناطق جست‌وجو کرد؟

-بله، معاون فنی عمرانی شهرداری تهران، متولی احداث پروژه است. رفع معارضین املاکی به عهده شهرداری منطقه یک و سه بوده که اطلاعاتش را شهرداری منطقه یک و سه دارد؛ ولی هزینه اجرای پروژه، با لحاظ تعدیل‌ها و افزایش‌های بعدی، مجموعا ۱۲۹۰ میلیارد تومان (نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان) بود و در بخش تونل نیایش ۲۷۰۰ میلیارد تومان. در نتیجه رقم این هزینه قطعی در دفاتر مالی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ذکر شده، به صورت مکتوب هم به شورای شهر (بانضمام جدول ریز هزینه‌ها) اعلام شده و مستند و قابل استناد است. ارقام و مستنداتی که در یکی از روزنامه‌ها هم با ریز جزئیات آمده شده است.

* ولی این هزینه‌ واقعی پروژه نیست...

هزینه واقعی احداث پروژه است. حالا معارضین املاکی هزینه دیگری است که آن مربوط به شهرداری منطقه یک و سه است ولی هزینه احداث پروژه دقیقا همین بود که ما گزارش کردیم. هزینه تملک این دو پروژه نسبت به هزینه اجرای‌اش بسیار کم بود؛ درست برخلاف بزرگراه امام علی(ع) که هزینه تملک آن بیش از هزینه اجرایش بود و چند برابر هزینه اجرایش، خرج برداشت. در احداث تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر، هزینه تملک جزئی از هزینه اجرا بود و به نسبت هزینه‌ اجرا، قابل توجه نبود.

*موضوعی که بارها گفته‌اید این است که پروژه‌های شهر تهران تمام شده است، آیا پروژه‌های جدیدی برای تهران تعریف کرده‌اید؟

-من به این اشاره کردم که پروژه های بزرگراه هی شهر تهران رو به انتهاست. ۹۰ درصد این پروژه‌ها تمام شده است. پروژه جدید مثلا می‌تواند همین LRT بزرگراه همت باشد، می‌تواند تونل بزرگراه صیاد باشد که ده کیلومتر است، می‌تواند امتداد بزرگراه کردستان به بزرگراه شهید چمران باشد؛ یا امتداد بزرگراه یادگار امام تا میدان فتح؛ اینها نمونه‌ای از پروژه‌های جدید است. تونل‌هایی که ممکن است در آینده طراحی بشود. اینها همه می‌توانند پروژه‌های جدید تلقی شود.

*یکی از تذکرهای زیست محیطی به معاونت عمرانی آلایندگی کارخانه‌های تولید آسفالت است که یکی دو بار در صحن شورا در این خصوص تذکر دادند و و گویا به همین دلیل، خط تولیدشان را متوقف کردید.

-طبیعتا هر کارخانه‌ای اگر تمهیدات لازم را رعایت نکند، فعالیتش می‌تواند برای آلایندگی هوا یا سایر پارامترهای زیست‌محیطی مشکل‌زا باشد. در منطقه ۱۸، دو موضوع ریشه‌ای وجود داشت؛ یکی منابع شن و ماسه که نقش اصلی را در آلایندگی هوا داشتند و یکی هم تعدادی از کارخانه‌های آسفالت بود که سال‌های سال است در حال فعالیت‌اند. ما به منظور احترام به نظرات اعضای شورای شهر، ارتقا و بهسازی کیفیت کارخانجات آسفالت را در برنامه سالجاری قرار دادیم و این ارتقای کیفیت هم صورت گرفت و در حال حاضر مشکلی از نظر آلایندگی زیست‌محیطی فعالیت این کارخانجات وجود ندارد و فعالیت این کارخانجات، کاملا در تعامل با سازمان محیط زیست ادامه دارد. در واقع سازمان محیط زیست بر عملکرد کارخانجات شن و ماسه و کارخانجات آسفالت نظارت مستمر دارد. اکثر کارخانجات شن و ماسه به دلیل انطباق نداشتن با شاخص‌های زیست‌محیطی تعطیل شدند یا تمهیداتی را برای اصلاح فعالیت‌شان به کار گرفتند. کارخانجات آسفالت فعال در آن منطقه هم با لحاظ کردن تمهیدات تذکرداده‌شده، فعالیت‌شان را بعد از اصلاح فرآیند فعالیت‌شان از سر گرفتند.

*از موضوعاتی که گفته می شود بر کاهش آب های زیر زمینی تاثیر گذاشته جنس کنونی آسفالت است در این رابطه برنامه ای دارید؟

-از آنجا که قیر، پایه تولید آسفالت است، طبیعتا در هر جایی از آسفالت استفاده شود، ممکن است آسیب مختصری به محیط‌زیست برسد. با این وصف، ما بهره‌گیری از روش‌های مدرن‌تر را در دست بررسی داریم که ازجمله می‌توانم به استفاده از بتن غلطکی یا RCC و همین‌طور روسازی‌های بتنی اشاره کنم که معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران استفاده از این موارد را هم آغاز کرده و با در اختیار قرار گرفتن یک کارخانه، در حال تولید RCC است که به عنوان یک بتن غلطکی، در بعضی از معابر، از آن به صورت پایلوت استفاده می‌شود و این روش می‌تواند در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی موثر باشد. روشی که در پروژه شهر آفتاب هم از آن استفاده شد.

* در مورد روددره‌ها بگوئید و اقداماتی که شهرداری تهران در این زمینه صورت داده است... ساماندهی روددره‌ها چه اثرات زیست‌محیطی دارد؟

-پیش از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران، اطراف رودخانه‌های شهر تهران مملو از زباله، نخاله، آلایندگی‌های زیست‌محیطی، ناهنجاری‌های اجتماعی و محله‌های نامساعد و نامناسب شهری بود، ولی تأکیدی که در طرح جامع تهران مبنی بر اجرای طرح‌های بهسازی و ساماندهی رودخانه‌ها و روددره‌های شهر تهران صورت گرفت، با بررسی هفت روددره اصلی شهر تهران (وردآورد، کن، فرحزاد، درکه، ولنجک، دربند و دارآباد و گلاب‌دره)، در اطراف آنها طرح‌هایی تعریف شد که در قالب تخلیه آنها از زباله و نخاله، بهسازی محیطی، تبدیل بوستان‌های شهری، امکان بهره‌برداری عموم شهروندان فراهم شود و حاصل این طرح، بوستان جوانمردان (در مجاورت روددره کن) شد و یا طرح‌هایی مثل نهج‌البلاغه فاز ۱ و ۲ در فرحزاد، بوستان ساسان در مجاور رودخانه ولنجک، بوستان ساحلی دارآباد در مجاورت ساحلی رودخانه‌ دارآباد. اینها موجب شد در واقع از نظر شاخص‌های زیست‌محیطی، شهر تهران به ارتقای محسوسی دست پیدا بکند.

* البته کارشناسان از یک بعد دیگر هم به این روددره‌ها نگاه می‌کنند و معتقدند که این طرز ساماندهی‌، برای شهر تهران بیشتر تهدید بوده و وقوع حوادث طبیعی مثل سیل را یک جریان تهدیدگر در این زمینه ارزیابی می‌کنند... در این خصوص چه نظری دارید؟

-ببینید! قبل از اجرای این طرح‌ها، اطراف رودخانه‌ها مملو از نخاله و زباله بود که اگر سیلی اتفاق می‌افتاد این نخاله‌ها و زباله‌ها وارد رودخانه می‌شدند و بعد آسیب زیادی به اطراف می‌زدند. البته یک تجربه‌ای به دست آمد که ما الان این تجربه را تکرار نمی‌کنیم؛ در تجربیات جدید جهانی و در بحث کف‌سازی رودخانه‌ها، سعی می‌کنند حالت طبیعی رودخانه را حفظ کنند. شهرداری تهران هم در طرح‌های جدید خود، کاملا این مورد را رعایت کرده و کار خود را هم‌پیوند با محیط زیست انجام می‌دهد.

*آیا ممکن است در بخش هایی بازنگری کنید؟

-بله. هر جا نیاز به اصلاح باشد با آب‌ منطقه‌ای کارگروه مشترک داریم و این طرح‌ها را هر جایی که از نظر حوادث طبیعی مثل سیل مخاطره داشته باشد، اصلاح می‌کنیم.