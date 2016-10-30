آفریقا بازار جدید پتروشیمی ایران/«موزامبیک» مشتری اوره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن پتروشیمی ایران، متنوع‌سازی بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری، یکی از سیاست‌های کلیدی تجارت پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام است. بر این اساس، در طول چند ماه گذشته تاکنون، محموله‌های پتروشیمی ایران به برخی از کشورهای قاره سیاه همچون الجزایر، نیجریه، کنیا، تانزانیا و آفریقای جنوبی صادر شده و بازاریابی شرکت‌های مختلف برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمیایی به کشورهای قاره سیاه، با سفر هیات‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌های منطقه‌ای شتاب گرفته است.

از این رو ایران قصد دارد با کاهش سهم صادرات محصولات پتروشیمی در برخی از بازارهای سنتی، با کشف بازارهای جدید به ویژه کشورهای آفریقایی، بازار و خریداران محصولات پتروشیمی خود را متنوع کند. در راستای این سیاست کلان، تاکنون سه سیاست راهبردی شامل راه‌اندازی دفاتر فروش منطقه‌ای، خرید یا اجاره انبارهای ذخیره‌سازی محصولات پتروشیمی و فروش محصولات پلیمری و پتروشیمی با پول رایج کشورها به منظور افزایش صادرات به قاره سیاه در دستور کار قرار گرفته است.

عبدالرضا زارعی، مدیر بازرگانی پتروشیمی شیراز هم با تائید انجام بازاریابی به منظور صادرات محصولات اوره این مجتمع پتروشیمی به کشورهای آفریقایی، گفت: پس از آغاز صادرات محصول اوره به برزیل، برخی از کشورهای آفریقایی بازار جدید اوره پتروشیمی شیراز به شمار می‌روند.

این مقام مسئول، از کشور «موزامبیک» به عنوان یکی از مقاصد صادراتی اوره پتروشیمی یاد کرد و اظهار داشت: بازاریابی و گفتگوهای مقدماتی برای صادرات اوره پتروشیمی به این کشور آفریقایی، آغاز شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید اوره ایران حدود ۵.۵ میلیون تن در سال بوده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از دست کم هشت طرح جدید پتروشیمی، ظرفیت تولید اوره ایران تا پایان برنامه ششم توسعه با افزایشی حدود ۱۴ میلیون تنی به مرز ۲۰ میلیون تن در سال برسد.

در شرایط فعلی هند، چین، بنگلادش، پاکستان، عراق، افغانستان، سریلانکا و برخی از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از مهمترین مشتریان اوره صادراتی ایران به شمار می‌روند که به تازگی هم، سه محموله اوره از سوی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی به برزیل صادر شده است.