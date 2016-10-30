تبادل دانشجو میان دانشگاه های آخن آلمان و علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، در دیدار مشترک نمایندگان دانشگاه آخن آلمان با ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل، رئیس دانشگاه، از آمادگی دانشگاه برای توسعه همکاری های دو جانبه میان دو دانشگاه خبر داد.

در این نشست دانشکده ها، دپارتمان ها، بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی شد و نمایندگان دانشگاه آخن آلمان نیز از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی این دانشگاه بازدید کردند.

همچنین معرفی بخش های علوم اعصاب شناختی «neuroscience»، سلولی و مولکولی، آناتومی، فن آوری های نوین و بانک مغز دانشگاه علوم پزشکی ایران از دیگر برنامه های این نشست بود.

در این نشست پروفسور کوردین بایر «PROF Cordin Beyar» به معرفی تیم و همکاران خود در دانشگاه آخن پرداخت و کتاب منتشره دانشگاه خود را به ریاست دانشگاه اهدا کرد.

همچنین در این نشست مشترک همکاری در زمینه تبادل دانشجو در مقطع دکتری تخصصی PHD، چاپ و نشر مقالات و تشکیل کنفرانس های مشترک حاصل شد.