۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

نتیجه نامعلوم انتخابات پارلمانی ایسلند

اداره انتخابات ایسلند اعلام کرد که انتخابات پارلمانی هنوز به نتیجه اکثریتی دست پیدا نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، اداره انتخابات ایسلند با بیان اینکه هنوز نتیجه قطعی انتخابات پارلمانی مشخص نشده، اعلام کرد: نتایج اولیه انتخابات زودرس پارلمانی حاکی از پیروزی احزاب میانه‌رو و چپ‌گرا است. 

بر اساس گزارش های اعلام شده حزب راست میانه موسوم به «استقلال» در انتخابات پارلمانی این کشور با کسب تقریبی ۳۰ درصد آراء توانسته حدود ۲۰ کرسی از مجموع  ۶۳ کرسی پارلمان این کشور را بدست آورد.

از سوی دیگر حزب چپ‌گرای جنبش سبز ایسلند نیز در نتایج اولیه توانسته با کسب ۱۶ درصد آراء، ۱۱ کرسی و حزب جدید «دزدان دریایی» نیز توانسته با کسب ۱۳ درصد آراء ؛ ۹ کرسی پارلمان را از آن خود کنند.

قرار است تا پایان وقت اداری امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ایسلند اعلام شود.

شقایق لامع زاده

