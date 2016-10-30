۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

رونمایی از «عرش بر زمین افتاد» در موزه هنرهای معاصر تهران

تازه‌ترین اثر نقاشی عاشورایی حسن روح الامین با عنوان «عرش بر زمین افتاد»، روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه در موزه هنرهای معاصر ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  تازه ترین اثر نقاشی حسن روح الامین با عنوان «عرش بر زمین افتاد»  موضوعی عاشورایی دارد و بیانگر آخرین ساعات زندگی سیدالشهدا در صحرای کربلاست. این اثر در ابعاد سه در چهار متر و با تکنیک رنگ روغن  روی بوم خلق شده است.

دراین اثر نقاشی که در مدت ۷ ماه به اتمام رسیده است، افراد و شخصیت های بسیاری تصویر شده اند که هر کدام  نماینده یک قشر از انسان‌های جامعه هستند .

همزمان و در کنار رونمایی از اثر «عرش بر زمین افتاد»، تعداد ۹ اثر نقاشی عاشورایی از این هنرمند با عنوان های «قاهرالعدو»، «آخرین سرباز لشگر»، «علی اکبر علیه السلام»، «ویرانه شام»، «اول مظلوم»، «شیرین تر از عسل»، «علقمه»، «آتش پرستارم شده» و «آیا تو برادر منی» در معرض دید علاقه مندان خواهد بود .

مراسم رونمایی از اثر عاشورایی «عرش بر زمین افتاد» و نمایش تعدادی از آثار این هنرمند روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۶ با حضور استادان، هنرمندان و ... در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود

