به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز در بازدید خود از بزرگترین تلسکوپ ایران، با ذکر سابقه توجه و فراهم کردن امکانات این رصدخانه توسط دانشگاه تبریز، از جمله لوله کشی گاز و تامین برق فشار قوی و مناسب علاوه بر امکانات قبلی، قول تجهیزات بروز رسانی سیستم های رصدی و زیرساختی در این رصدخانه را داد.

اصغر عسگری، رئیس پژوهشکده ستاره شناسی و فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز در ارتباط با راه اندازی این تلسکوپ گفت: تلسکوپ ۲۴ اینچی (۶۰ سانتی متری) پس از رفع تحریم ها توسط متخصصان دانشگاه تبریز تعمیر و آماده بهره برداری شد.

وی اظهار داشت: رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی بزرگترین رصدخانه فعال کشور است که در صورت تجهیز و در اختیار گذاشتن برخی امکانات برای بروزرسانی زیرساخت های آن می تواند پاسخگوی نیازهای رصدی کشور باشد.

وی با اعلام اینکه تلسکوپ راه اندازی شده اخیر در این رصدخانه، با فراهم شدن شبکه اینترنت در این محل قابلیت وصل به شبکه رصدی جهانی گالا را دارد، گفت: در این شبکه محققان از سراسر جهان می توانند به داده های رصد شده در این رصدخانه دسترسی داشته باشند تا علاوه بر کسب درآمد برای دانشگاه تبریز و کشور به رشد علوم نجوم در ایران کمک شود.

وی افزود: تا شروع به کار رصدخانه ملی ایران که در نزدیکی شهر کاشان در حال احداث است، رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی می تواند پاسخگوی نیازهای منجمان کشور باشد و همچنین بعد از شروع به کار رصدخانه ملی، رصد خانه خواجه نصیر می تواند به عنوان بازوی کمکی مطمئنی برای آن رصد خانه به کار خود ادامه دهد.

رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی در فضای حدود ۲۱۱ هکتار احداث شده و دارای سه تلسکوپ ۲۴ اینچی(۶۰ سانتی)، ۱۶ اینچی و ۶ اینچی خورشیدی است.

این رصدخانه دارای یک تلسکوپ خورشیدی انکساری (۶ اینچی) است که جهت بررسی پدیده های خورشیدی و لک ها و شراره ها استفاده می شود و مجهز به فیلتر Hα است.

همچنین وجود تلسکوپ ۱۶ اینچی کاسگرین با پانل الکترونیکی و رصد ستارگان تا قدر ۱۱، ساختمان پژوهشگران، ژنراتور ۳۲ کیلو وات و ژنراتور ۵ کیلو وات از جمله امکانات موجود در این رصدخانه است.

هر کدام از این تلسکوپ ها در گنبدهای جداگانه قرار دارند که هر برج دارای سه طبقه است.