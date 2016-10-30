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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

با ارائه محسن الویری؛

نشست علمی «ره یافت های نظری؛ از زنان تا مؤمنات» برگزار می‌شود

نشست علمی «ره یافت های نظری؛ از زنان تا مؤمنات» برگزار می‌شود

نخستین نشست از سلسله نشست‌های علمی «طرحواره مطالعات زنان در تاریخ اسلام» با سخنرانی حجت‌الاسلام محسن الویری از سوی دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن الویری پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) سخنران نخستین نشست از سلسله نشست‌های علمی «طرحواره مطالعات زنان در تاریخ اسلام» با عنوان «ره‌یافت‌های نظری؛ از زنان تا مؤمنات» خواهد بود.

رشد امیدوارکننده دانش تاریخ در دهه‌های اخیر و رونق نسبی ویژه‌نگاری‌های تاریخی و شکل‌گیری جامعه‌ای تقریباً پرجمعیت از بانوان پرانگیزه تاریخ‌پژوه در ایران اسلامی، زمینه‌ساز درنگ‌هایی درباره پایه‌ها، ره‌یافت‌ها، پیشینه، سازکار، ویژگی‌ها و قلمروهای تاریخ‌نگاری زنان شده است. در این نشست‌های سه‌گانه کوشیده می‌شود تأملاتی در این زمینه در معرض داوری تاریخ‌پژوهان قرار گیرد.

نخستین نشست از این سلسله نشست‌ها روز چهارشنبه دوازدهم آبان‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ در سالن شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3810230
خداداد خادم

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