به گزارش خبرنگار مهر، معصومه خان‌احمدی امروز یکشنبه در نشست اعضای شورای ICT استان کرمانشاه که با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: تدوین مدل بومی برای توسعه و ارتقا کارآفرینی و نوآفرینی، انعطاف‌پذیری ساختار پارک و برون سپاری خدمات، استفاده از مشاوران تخصصی بخشی از سیاست ‌گذاری‌های پارک علم و فناوری استان است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه جزو ۴ استان کشور در حوزه توسعه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری است، افزود: از ابتدای فعالیت پارک علم و فناوری استان ۴۴۷ شرکت و واحد فناور مورد حمایت قرار گرفتند که از این تعداد ۹۱ شرکت خروجی موفق از پارک داشت.

خان‌احمدی شرکت‌های فعلی تحت حمایت پارک علم و فناوری استان کرمانشاه را ۳۰۵ شرکت عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۱۳۸ شرکت در مرحله پیش رشد و ۱۳۶ شرکت در مرحله رشد قرار دارند.

سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی ۱۰۶۰ نفر در مراکز رشد استان گفت: سال گذشته ۷۱ میلیارد فروش از شرکت‌های مورد حمایت پارک داشتیم.

وی برگزاری نشست‌های فناوری با دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه ریزی و اجرای کارگاه‌های معرفی پارک و مراکز رشد به مراکز آموزشی، بررسی چالش‌های شرکت‌های فناور و دانش بنیان و تجاری سازی آنان را از جمله برنامه‌ها برای توانمندسازی در پارک کرمانشاه عنوان کرد.

خان‌احمدی از فعالیت ۵۴ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مرجعیت منطقه‌ای ثبت اختراع و مالکیت فکری از مسئولیت‌های ملی پارک علم و فناوری استان است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار صادرات با محوریت پارک علم و فناوری استان به عراق داشتیم، گفت: سال گذشته ۱۷۰ ثبت اختراع در پارک بررسی شد.

خان‌احمدی با اشاره به در دست اقدام بودن توسعه روابط بین‌المللی و انعقاد تفاهم نامه در این زمینه اظهار کرد: ۹۵ درصد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان رشد خود را از دوره پیش رشد و در محیط این پارک آغاز کردند.

وی برون سپاری فعالیت‌ها از طریق بخش خصوصی را از برنامه‌های پارک علم و فناوری استان برشمرد و افزود: مرکز شتاب دهی فناوری تیک با همکاری بخش خصوصی در آستانه راه اندازی است همچنین از آمادگی لازم برای راه اندازی سنتر و انیمیشن سنتر با همکاری بخش خصوصی تا پایان سال برخورداریم.

خان‌احمدی راه اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کار نوپا با همکاری وزارت ارتباطات را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام پارک علم و فناوری استان برشمرد و گفت: راه اندازی مرکز انیمیشن اشیاء در پارک علم و فناوری استان با همکاری وزارت ارتباطات از دیگر برنامه‌ها است.