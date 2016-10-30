«سینما نیمکت» نامزد جایزه جشنواره «سائوپائولو» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در چهلمین دوره جشنواره فیلم «سائوپائولو» فیلم «سینما نیمکت» ساخته محمد رحمانیان در تنها بخش رقابتی بین المللی در این رویداد سینمایی با عنوان «مسابقه فیلمسازان جدید» در میان پانزده فیلم فینالیست قرار گرفته است.

علاوه بر «سینما نیمکت»، بنیاد سینمایی فارابی سه فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» ساخته حمیدرضا قربانی، «قشنگ و فرنگ» ساخته وحید موساییان و «خواب آب» ساخته فرهاد مهرانفر را نیز در جشنواره مزبور عرضه کرده است.

چهلمین دوره جشنواره فیلم سائوپائولو از ۲۹ مهر تا ۱۲ آبان سال جاری در کشور برزیل برگزار می شود.