کودک آزاری منجر به ضربه مغزی کودک سه ماهه شد

مرضیه فرشاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آمار کودک آزاری در اصفهان اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری حدود ۴۰۰ مورد کودک آزاری در استان اصفهان به اورژانس اجتماعی بهزیستی استان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کودک آزاری‌ها بر روی دختران به تعداد انگشتان دست بیش از پسران بوده است، افزود: جدیدترین کودک آزاری اعلام شده کودک آزاری نوزاد سه ماه های است که منجر به ضربه مغزی وی شده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه اورژانس اجتماعی با اطلاع مسئولان بیمارستان در جریان این کودک آزاری قرار گرفته است، ابراز داشت: در حال حاضر عمل جراحی بر روی این کودک انجام شده و حال عمومی وی خوب است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مسئولان بیمارستان این کودک که در حال حاضر با اسم فرضی «زینب» در حال درمان است تا سه روز دیگر ترخیص خواهد شد، بیان داشت: از این رو در حال حاضر نیز اورژانس اجتماعی در بیمارستان مستقر شده و اجازه ترخیص این نوزاد به خانواده‌اش را نمی‌دهیم.

فرشاد با بیان اینکه آدرسی که در زمان بستری کردن این کودک اعلام شده نیز اشتباه بوده است، افزود: پدر و مادر وی نیز هر کدام یکبار و به صورت جداگانه برای ملاقات این کودک حضور یافته و دیگر خبری از آنها نبوده است.

وی با بیان اینکه هنوز دلیل این کودک آزاری و یا معتاد بودن و یا نبودن پدر و مادر وی برای ما محرز نشده است، گفت: تا زمان بررسی کامل شرایط این نوزاد در شیرخوارگاه بهزیستی مراقبت خواهد شد.