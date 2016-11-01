به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ نونهالان زیر ۱۳ سال استان قم روز دوشنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و تیمهای عقاب پردیسان، المپیاد، سیاه جامگان و سپید زاگرس حریفان خود را شکست دادند.
در این مسابقات که با حضور ۱۵ تیم در ۲ گروه برگزار میشود تیمهای پیام، پیمان، سفید زاگرس، آریا، هنگ، سپاهان، شاهین و المپیاد در گروه اول و تیمهای عقاب پردیسان، هما، صبا، سیاه جامگان، پناه آفرین، سهیل و سفیر گفتمان در گروه دوم قرار دارند.
در مسابقات برگزار شده تیم فوتبال سپید زاگرس توانست با نتیجه ۲ بر یک آریا را شکست دهد و دیدار تیمهای هما و سیاه جامگان در پایان با برتری ۲ بر صفر سیاه جامگان به اتمام رسید تا این تیم دومین پیروزی فصل را دشت کند.
جالبترین نتیجه در دیدار تیمهای سپاهان و المپیاد رقم خورد که المپیاد در این بازی توانست ۶ بر صفر سپاهان را شکست دهد و باخت سنگینی به سپاهان تحمیل کند همچنین دیدار حساس و نزدیک تیمهای شاهین و پیام که از گروه اول مسابقات برگزار شد در پایان بدون گل به انتها رسید.
مصاف تیمهای فوتبال پیمان و هنگ نیز در پایان با برتری ۴ بر یک هنگ همراه شد و عقاب پردیسان که فصل را با شکست آغاز کرده بود در دیداری حساس یک بر صفر صبا را مغلوب کرد ضمن این که دیدار پناه آفرین و سفیر گفتمان در نهایت به تساوی ۲ بر ۲ انجامید.
در جدول گروه یک این مسابقات سپید زاگرس، شاهین و پیام اول تا سوم هستند و در گروه دوم نیز تیمهای سیاه جامگان، صبا و سهیل در ردههای اول تا سوم قرار گرفتهاند.
این در حالی است که مسابقات فوتبال لیگ نوجوانان استان قم چندی پیش با قهرمانی تیم سیاه جامگان و نایب قهرمانی عقاب پردیسان به پایان رسید و مسابقات لیگ جوانان نیز وارد مرحله نهایی خود شده است.
در هفته دوم لیگ فوتبال نونهالان قم رخ داد؛
شکست تیم صبا برابر عقاب و برتری سپید زاگرس والمپیاد برابر حریفان
قم - هفته دومر لیگ فوتبال نونهالان قم با شکست تیم صبا برابر عقاب و برتری سپید زاگرس والمپیاد برابر حریفان و نیز تساوی در ۲ مسابقه پایان یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ نونهالان زیر ۱۳ سال استان قم روز دوشنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و تیمهای عقاب پردیسان، المپیاد، سیاه جامگان و سپید زاگرس حریفان خود را شکست دادند.
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