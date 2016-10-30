کاهش محبوبیت «کلینتون» در نظرسنجی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، نظر سنجی انجام شده اخیر توسط واشنگتن پست و ای بی سی نیوز در حوزه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حاکی از آن است که میزان طرفداران «هیلاری کلینتون» پس از خبر رسمی منتشر شده از سوی اف بی آی مبنی بر لزوم بازرسی و تحقیق بیشتر در خصوص پرونده ایمیل های محرمانه وی، دستکم یک سوم کاهش یافته است.

بر اساس نظرسنجی های انجام شده از هر ۱۰ فرد مورد نظر سنجی قرار گرفته، بیش از ۳ تن از آنان می گویند علاقه ای به رای دادن به هیلاری کلینتون نداشته و ۲% از آنها نیز گفته اند منتظر می میانند تا ببینند نتایج تحقیقات اف بی آی به کجا خواهد رسید، تا بتواند در خصوص رای دادن و یاندادن به کلینتون تصمیم بگیرند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی آمده است که ۶۸% از آنهایی که گفته اند به کلینتون رای نخواهند داد را طرفداران جمهوریخواهان تشکیل داده و و البته ۱۷% از آنها را نیز دمکرات هایی هستند که طرفدار «کلینتون» نیستند.

اف بی آی مدتی حدود یک سال درخصوص پرونده استفاده کلینتون از ایمیل شخصی اش برای انجام کار دولتی تحقیق کرده است. این پرونده مربوط به سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی است.

کلینتون ضمن بیان اینکه انتظار دارد در این اقدام جدید اف بی ای، نکته جدیدی فاش شود حرکت پلیس فدرال آمریکا را غیر معمول خواند.

گویا این اقدام جدید اف بی آی در راستای هویدا شدن سرنخ های جدیدی در پرونده «آنتونی واینر» همسر سابق «هما عابدین» مشاور عالی کلینتون، انجام می شود.

با توجه به آنکه کلینتون از ایمیل شخصی استفاده می کرده گفته می شود که هما عابدین و احتمالا همسر سابق وی به نامه های هیلاری دسترسی داشته اند.

«جیمز کومی»، رئیس اف بی آی در نامه ای به کنگره آمریکا اعلام کرده است تحقیقات جنایی درباره هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق بار دیگر از سر گرفته شده است. وی در نامه خود اعلام کرده است در رابطه با موردی نامربوط، اف بی آی از وجود ایمیل هایی خبر یافته است که به نظر می رسد برای تحقیقات مفید باشند.

البته وی در نامه خود توضیح داده است که هنوز نمی توان گفت موارد یاد شده اهمیتی داشته باشند یا نه و همچنین نمی توان گفت این تحقیقات چه میزان به طول می کشد ولی کنگره قطعا در جریان پیشرفت های تحقیقات پرونده قرار می گیرد.