شکست تیم ملی اینلاین هاکی ایران برابر ژاپن/ مدال برنز برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اینلاین هاکی آقایان ایران که پیش از این با پیروزی برابر کره جنوبی مدال برنز خود در مسابقات رولر اسپورت آسیا را قطعی کرده بود، صبح امروز سه شنبه در دیداری حساس به مصاف ژاپن رفت که با وجود تلاش ملی پوشان این دیدار را واگذار کرد.

تیم ملی اینلاین هاکی ایران در دیداری پایاپای و با اخراج یک بازیکنش در لحظات پایانی ٩ بر ٤ بازی را به ژاپن حریف سرسخت خود واگذار کرد و شانس کسب مدال طلای این دوره از مسابقات را از دست داد.

با نتایج امروز تیم چین تایپه به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت و ژاپن هم دوم شد. تیم ملی کشورمان در نخستین بازی خود ۷ بر ۳ به چین تایپه که به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد، بازی را باخته بود. سپس اسکیت‎های بازان کشورمان با نتیجه ۱۵ بر صفر ماکائو و سپس ۱۹ بر صفر هندوستان را شکست دادند. تیم ملی کشورمان دو بازی بعدی خود را ۳ بر یک و ۶ بر ۲ به ترتیب مقابل تیم‎های چینِ میزبان و کره‎جنوبی به برتری دست یافته بود.

علاوه بر ایران، تیم‌های چین تایپه، هندوستان، ماکائو، ژاپن، چین و کره جنوبی نیز در آن دوره از مسابقات حضور داشتند.

پیش از این تیم ملی اسکیت هاکی بانوان کشورمان به مدال برنز این مسابقات دست یافته بود. هفدهمین دوره رقابت‌های رولر اسپورت آسیا در شهر لی شوی در حال برگزاری است و تا ۱۲ آبان ماه ادامه دارد.