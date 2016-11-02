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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۷:۴۶

از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛

دعوت ازمردم برای شرکت در مراسم سالگرد رحلت آیت الله ملک حسینی(ره)

دعوت ازمردم برای شرکت در مراسم سالگرد رحلت آیت الله ملک حسینی(ره)

یاسوج - استاندار کهگیلویه وبویراحمد ازمردم قدرشناس و ولایتمدار استان برای شرکت در چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی عالم ربانی مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دعوت سید موسی خادمی آمده است: مرحوم حضرت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) نماینده فقید ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری از عالمان ربانی و مبارزان به نام خطه جنوب بود که علاوه بر آگاهی بخشی و بیداری عشایر جنوب ،در پرورش مبارزین و مقابله با دژخیمان رژیم پهلوی زبانزد عام و خاص بود.

آن عالم فقید و ربانی که همچون پدری مهربان و مرادی پیر، حمایت و پشتیبانی از مردم غیور و سلحشور استان کهگیلویه وبویراحمد وحتی عشایر همیشه در صحنه جنوب کشور را همواره در اولویت داشت، جایگاه ویژه ای در قلب پیر و جوان این خطه قهرمان خیز و شهید پرور داشت و دارد.

ضمن سپاس و تشکر از حضور انقلابی مردم غیور استان در همه صحنه های انقلاب و نظام ، از شما دعوت میکنم در مراسم چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی آن مبارز فقید و  یار سفر کرده  در روز چهار شنبه دوازدهم آبان ماه شرکت کرده و بار دیگر  قدرشناسی  و سپاس از یک عمر مبارزه و راهبری این پدر دلسوز و به عرش سفر کرده را به منصه ظهور بگذارید.

  این حضور و شرکت معنوی علاوه بر عرض ارادت به ساحت جلیله سادات و فرزندان پیامبر اسلام (ص)  و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، تسکین و دلجویی از بیت معظم آن پیر سفر کرده به ویژه  فرزند خلف آن مرحوم، آیت الله سید شرف الدین  ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

در پایان بار دیگر از تک تک شما مردم فهمیم، قدرشناس و ولایتمدار استان برای شرکت در مراسم چهارمین سالگرد عروج نماینده فقید ولی فقیه در استان دعوت می کنم.

کد مطلب 3812950

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