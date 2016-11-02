دعوت ازمردم برای شرکت در مراسم سالگرد رحلت آیت الله ملک حسینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دعوت سید موسی خادمی آمده است: مرحوم حضرت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) نماینده فقید ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری از عالمان ربانی و مبارزان به نام خطه جنوب بود که علاوه بر آگاهی بخشی و بیداری عشایر جنوب ،در پرورش مبارزین و مقابله با دژخیمان رژیم پهلوی زبانزد عام و خاص بود.

آن عالم فقید و ربانی که همچون پدری مهربان و مرادی پیر، حمایت و پشتیبانی از مردم غیور و سلحشور استان کهگیلویه وبویراحمد وحتی عشایر همیشه در صحنه جنوب کشور را همواره در اولویت داشت، جایگاه ویژه ای در قلب پیر و جوان این خطه قهرمان خیز و شهید پرور داشت و دارد.

ضمن سپاس و تشکر از حضور انقلابی مردم غیور استان در همه صحنه های انقلاب و نظام ، از شما دعوت میکنم در مراسم چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی آن مبارز فقید و یار سفر کرده در روز چهار شنبه دوازدهم آبان ماه شرکت کرده و بار دیگر قدرشناسی و سپاس از یک عمر مبارزه و راهبری این پدر دلسوز و به عرش سفر کرده را به منصه ظهور بگذارید.

این حضور و شرکت معنوی علاوه بر عرض ارادت به ساحت جلیله سادات و فرزندان پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، تسکین و دلجویی از بیت معظم آن پیر سفر کرده به ویژه فرزند خلف آن مرحوم، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

در پایان بار دیگر از تک تک شما مردم فهمیم، قدرشناس و ولایتمدار استان برای شرکت در مراسم چهارمین سالگرد عروج نماینده فقید ولی فقیه در استان دعوت می کنم.