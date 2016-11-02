به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش داستانی ملی اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» متشکل از جهانگیر الماسی، حبیب الله بهمنی و احمد کاوری از میان ۴۴ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۱۵ فیلم را جهت شرکت در بخش مسابقه ملی فیلم های بلند جشنواره معرفی کردند.

اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه ملی فیلم های بلند به شرح زیر است:

«حبیب» ساخته داریوش یاری

«از کوچه های باران» ساخته سید مجید موسویان

«مردان آنجلس» ساخته زنده یاد فرج الله سلحشور

«مریم مقدس» و «ملک سلیمان» ساخته شهریار بحرانی

«بدون مرز» سخته امیرحسین عسگری

«شکارچی شنبه» و «سینه سرخ» ساخته پرویز شیخ طادی

«فرشتگان قصاب» ساخته سهیل سلیمی

«وقتی همه خواب بودند» ساخته فرشته طائرپور

«هبوط» ساخته احمدرضا معتمدی

«سی و سه روز» و «وعده دیدار» ساخته جمال شورجه

«روشنایی های حقیقی» ساخته مجید سروینی

«جشن تولد» ساخته عباس لاجوردی

اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همزمان با سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و هفته وحدت به دبیری هاشم میرزاخانی در تهران برگزار می شود.