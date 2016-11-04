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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۴

مجله «فکه» برای روز نوجوان منتشر شد/پرونده هسته اولیه حزب الله

مجله «فکه» برای روز نوجوان منتشر شد/پرونده هسته اولیه حزب الله

ماهنامه «فکه» برای آبان ماه با پرونده ای درباره چگونگی تشکیل حزب الله لبنان که ریشه در حضور شهید همت و حاج احمد متوسلیان در سوریه دارد، منتشر شده و روی پیشخوان آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، صد و شصت و دومین شماره ماهنامه «فکه» ویژه آبان ماه به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

این مجله، ۶ بخش اصلی دارد که عبارت اند از «یادداشت»، «فردا»، «دیروز»، «رزمنده»، «پایداری» و «فکه +».

انتحار رسانه ای، کنوانسیونی با قصد نابودی بسیج دانش آموزی، عقلانیت و کارستان (عملیات محرم به روایت مطبوعات) از جمله مطالبی هستند که ابتدای این مجله چاپ شده اند. قلب تپنده جامعه شامل بررسی رسانه از منظر امام، چقدر شبیه توام (به بهانه اولین سالگرد آسمانی شدن شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده)، وصیت نامه این شهید و همچنین «کم گوی و گزیده گوی» درباره شهید سید رضا ترابی هم از دیگر مطالب این مجله هستند که در ادامه آمده اند.

هندوهای حسینی (جستاری در رفتارشناسی اقوام هندو در رخداد کربلا)، گفتگو با مادر شهید محمدتقی ارغوانی، گفتگو با فرزند این شهید، و در ادامه «هسته اولیه حزب الله» شامل گفتگو با پاسدار حاج حبیب تاجیک که خاطراتی از حضور شهید همت و حاج احمد متوسلیان را در سوریه و مبارزه با اسرائیل در بر می گیرد، هم از مطالب مهم دیگری هستند که در مجله «فکه» چاپ شده اند.

پس از این پرونده، گفتگو با مادر شهید محمدعلی بشلیده و شناخت جهان اسلام از دریچه مستندسازی در گفتگو با محسن اسلام زاده هم از جمله مطالب دیگری هستند که در این شماره ماهنامه مذکور به چاپ رسیده اند.

این مجله با ۶۴ صفحه و قیمت ۴۰ هزار ریال منتشر شده است.

کد مطلب 3813098

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