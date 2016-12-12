بازیگران جدید به «شنل» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «شنل» به کارگردانی حسین کندری و تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری در واپسین روزهای فیلمبرداری فهرست بازیگرانش را تکمیل کرد. تازه ترین فیلم حسین کندری با عنوان «شنل» در روزهای پایانی فیلمبرداری از حضور مسعود فروتن، فهیمه رحیم نیا و بابک انصاری به عنوان بازیگران جدید استفاده کرد.

فیلمنامه «شنل» نوشته حمیدرضا بابابیگی است و بر خلاف اثر قبلی این کارگردان فضایی اجتماعی و شهری دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: خیلی طول می کشه باور کنی که دیگه منو نمی بینی. شنیدی چی گفتم صحرا؟

باران کوثری، رضا بهبودی، بهار کاتوزی و مهدی حسینی نیا بازیگران این فیلم هستند و آیسان حداد به عنوان بازیگر خردسال در این فیلم حضور دارد. تدوین همزمان «شنل» توسط بابک قائم در حال انجام است و سازندگان فیلم در تلاش هستند تا آن را برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده کنند.

فیلم قبلی این کارگردان با عنوان «اینجا کسی نمی میرد» هم اکنون در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است و در بخش مسابقه ملی چهارمین دوره جشنواره فیلم «یاس» نیز حضور دارد.

عوامل و دست اندرکاران «شنل» عبارتند از نویسنده فیلمنامه: حمیدرضا بابابیگی، مدیرفیلمبرداری و کارگردان: حسین کندری، مجری طرح و مدیرتولید: سینا سعیدیان، تدوین: بابک قائم، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح لباس: سمانه حسینی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: پیام حنفی، مدیر صدابرداری: محمد کیان ارثی، طراح چهره پردازی: هادی قالی خانی، عکاسان: سحر طرزی، شیوا بابابیگی، مدیر تدارکات: نادر اژدری، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، منشی صحنه: رویا بابابیگی، فیلمبردار: رضا احسان دار، دستیار اول فیلمبردار: مسعود میرزایی، دستیاران تدوین: سحر طرزی، حسن فلاح، دستیار یک صحنه: میثم سلیمانی، مدیرصحنه: داوود ونداده، فیلمبردار پشت صحنه: شاهین داداشی، دستیار دوم کارگردان: امین تبار، دستیاران فیلمبرداری: میثم حسینی، رضا محمدی، دستیاران صدابرداری: میلاد ملکی، شهاب موسس، اجرای چهره پردازی: عاطفه روزبه تهرانی، دستیار چهره پردازی: عرفان درویش زاده، دستیار لباس: ستاره رضایی، دستیار صحنه: شهزاد یوسفی، دستیاران تدارکات: موسی افرا، میلاد کیانی، پیمان قاسم زاده و تهیه کننده: علیرضا شجاع نوری.