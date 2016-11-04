به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، هتل «اوورلوک» که برای ساخت فیلم «درخشش» در سال ۱۹۸۰ انتخاب شد و یکی از مشهورترین لوکیشنهای فیلمهای ترسناک است، از ۲۷ تا ۳۰ آوریل میزبان جشنواره فیلم اوورلوک خواهد بود که برای معرفی فیلمهای ترسناک برگزار میشود.
مایکل لیرمن و لندن زاخیم مدیران این فستیوال هستند و پیشتر این جشنواره را در هتل استنلی در کلرادو برگزار کرده بودند. این جشنواره با تمرکز بر تجربیات ساخت فیلم ترسناک در سینمای مستقل برپا میشود.
شماری از بازیگران شناخته شده در ژانر ترسناک از جمله الیجاه وود بازیگر «ارباب حلقهها»، جو دانته بازیگر «گزیملینز»، لری فسندن بایگر «وندیگو» و لی وانل بازیگر «اره» از جمله حاضران در این جشنواره خواهند بود. مایک گاریس که سال ۱۹۹۷ یک فیلم تلویزیونی با اقتباس از رمان «درخشش» استیون کینگ ساخت نیز در این جشنواره شرکت خواهد کرد.
«درخشش» فیلمی در سبک ترسناک روانشناسانه محصول آمریکا و بریتانیا به کارگردانی و تهیهکنندگی استنلی کوبریک است که در سال ۱۹۸۰ ساخته شد. فیلمنامه این کار را کوبریک و دایان جانسون، رماننویس زاده آمریکا نوشتند. در این فیلم هنرپیشگانی همچون جک نیکلسون، شلی دووال و دنی لوید به ایفای نقش پرداختهاند.
داستان فیلم بر مبنای مرد نویسندهای متمرکز است که همراه همسر و فرزندش در هتلی به عنوان سرایدار اقامت میگزیند تا در طول فصل زمستان و در آرامش فضای هتل داستانش را به پایان ببرد، اما او دچار اختلالات روانی و عصبی شده و قصد نابودی همسر و فرزندش میکند.
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