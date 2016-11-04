عفونت های دوره کودکی عامل بروز چاقی در سنین بالا

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از آنتی بیوتیک ها در سال های اولیه زندگی به شدت مظنون اصلی بروز مشکلات جدی سلامت در سنین بالا، بخصوص چاقی، محسوب می شدند. اما مطالعه جدید نشان می دهد مشکل اصلی ناشی از عفونت های دوره کودکی است.

محققان شرکت سلامت کیسر پرماننت کالیفرنیا گزارشات سلامت بیش از ۲۰۰ هزار کودک متولدشده بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ را مورد مطالعه قرار دادند. آنها مخصوصا کودکانی را که در اولین سال زندگی شان مبتلا به عفونت باکتریایی شده و از مصرف آنتی بیوتیک پرهیز کرده بودند را مورد مطالعه قرار دادند و ریسک ابتلا آنها به چاقی را با کودکان بدون ابتلا به عفونت مقایسه کردند.

محققان دریافتند به طور میانگین کودکان مبتلا به عفونت ۲۵ درصد بیشتر در معرض ابتلا به چاقی قرار داشتند. اما هیچ تفاوتی در بین کودکانی که آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند و کودکانی که از مصرف آنتی بیوتیک خودداری کرده بودند وجود نداشت.

دکتر دی کان لی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «در مطالعات قبلی آنتی بیوتیک مورداستفاده برای درمان عفونت با اضافه وزن مرتبط شده بود. اما ما با تفکیک این دو فاکتور دریافتیم آنتی بیویتک ارتباطی با چاقی دوره کودکی ندارد.»