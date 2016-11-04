ولایتمداری مردم مازندران در قیام علویان در عمل اثبات شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش بزرگداشت نهضت و قیام علویان و بزرگداشت امامزاده سلطان محمدکیا(ع) صالحان کجور نوشهر با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ظهر جمعه در بقعه متبرکه امامزاده محمدکیا صالحان کجور برگزار شد.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در دومین همایش بزرگداشت نهضت و قیام علویان با اشاره به نقش بی بدیل مردم مازندران در شکل گیری حکومت علویان گفت: مردم مازندران برای نجات از ظلم حاکمان زمان به خاندان پیامبر و اهل بیت پناه بردند.

حجت الاسلام علی محمدی افزود: مردم دیار تبرستان از ظلم حاکمان وقت خسته شده بودند و به سادات علوی پناه بردند و این مبنای آغاز نهضت علویان بود و اینگونه مردم مازندران ولایتمداری خویش را در عمل اثبات کردند.

وی با بیان آنکه حکومت علویان در تبرستان بر مبنای اسلام و قرآن تشکیل شد به نقش امامزاده سلطان محمدکیا(ع) در دعوت حسن بن زید ملقب به داعی کبیر به صالحان کجور اشاره کرد وعنوان داشت: امامزاده سلطان محمدکیا با هوشیاری و زکاوت یکی دیگر از خاندان اهل بیت را به استان مازندران دعوت و حکومت علوی تشکیل دادند تا تاریخ ساز تشکیل حکومت علویان در دیار تبرستان باشند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: مردم مازندران وجود پربرکت سادات خاندان اهل بیت را در زندگی خود به صورت ملموس تجربه و درک کردند و این حمایت و فداکاری مردم تبرستان در مقابل حاکمان ظالم وقت بویژه بنی‌عباس قابل مشهود و ستایش است.

وی با بیان آنکه ما مدیون خاندان اهل بیت هستیم و باید برگزاری چنین همایش ها و مراسماتی مستمر داشته باشد عنوان داشت: مردم علوی و ولایتمدار مازندران باید در استمرار برگزاری چنین مراسمی تلاش کنند؛ چراکه مردم مازندران به قرآن و اهل بیت پناه بردند و هنوزهم سربلند ماندند.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به جان فشانی ها مردم مازندران در طول انقلاب اسلامی بویژه سالهای دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس همه شاهد بودند که لشکر ۲۵ کربلا با جان فشانی ها فراوان نقش مهم در حماسه دفاع مقدس داشتند و رزمندگان و شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.