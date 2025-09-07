پیام تقدیر فرمانده سابق سپاه کربلا از مردم مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش مسلمی در پایان پنج سال و سه ماه مسئولیت خود در استان مازندران، پیامی خطاب به مردم این استان صادر کرد و در آن با قدردانی از همراهی و همدلی آنان، از همه شهروندان طلب حلالیت کرد.
در این پیام آمده است: اکنون که دفتر پنج سال و سه ماه خدمتم در کنار شما مردم دیار علویان به پایان رسیده است، بر خود فرض میدانم پیش از هر سخنی، از عمق جان به محضر شما مردم نجیب، مؤمن و ولایتمدار و بسیجیان غیور استان مازندران دیار لالهخیز علویان ادای احترام کنم و از همراهی و همدلی بی پایانتان قدردانی نمایم.
مردمی که سرمایه اصلی استان و ضامن همه پیشرفتها و موفقیتها هستند. مردمی که پیوندی عمیق و ناگسستنی با سپاه دارند، چرا که سپاه جانفدای مردم است.
از نخستین روزی که در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توفیق حضور در این دیار نصیبم شد، این شما مردم بودید که همواره در همه میدانها، دست یاری مرا به گرمی فشردید و هرگز تنهایم نگذاشتید. شما مردم وفادار با حمایتهای بیدریغ و حضور بیوقفه در همه میدانها، ستون استوار و تکیهگاه مطمئن من در مسیر خدمت بودید.
در آن سالهای پرحادثه و چالش، به ویژه در روزهای دشوار و نفسگیر کرونا، بار مسئولیتی که بر دوشم سنگینی میکرد، با صبر، ایثار و همدلی، آن را سبک کردید و مرا در راه خدمتگزاری استوارتر ساختید.
در روزهای پرآشوب و فتنه، شما با بصیرت و ولایتمداری مثالزدنی، و با پشتیبانی بیدریغ از فرزندان خدوم خود در سپاه همچون حصاری پولادین، حافظ امنیت و آرامش این سرزمین شدید. هر جا نیاز به حضور بود، شما مردم فهیم و بصیر، همچون حلقههای زنجیر در کنار ما ایستادید. امنیت و آرامش این استان مدیون ولایتمداری و غیرت شماست.
همچنین در بزرگترین رویداد فرهنگی چهار دهه اخیر استان مازندران، در دومین کنگره ملی ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید گلگونکفن استان، با حضوری عظیم و بیبدیل، برگ زرینی بر تاریخ این دیار افزودید و نشان دادید که مازندران همچون نگینی سبز در آسمان سرخ ایثار و شهادت میدرخشد و پایگاه وفاداری به شهدا و انقلاب است.
هر خدمتی که در این سالها در عرصههای محرومیتزدایی، سازندگی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به ثمر رسید، همه و همه از برکت حضور و پشتیبانی شما مردم و بسیجیان جانبرکف بود. شما مردم عزیز ثابت کردید که شعار «با مردم، برای مردم» نه یک جمله، بلکه حقیقتی جاری در جان این دیار است.
مردم مازندران! شما سرمایه بیبدیل انقلابید؛ شما هویت ما و یاوران همیشگی سپاه هستید. در این سالها هر قدمی که برداشته شد، به نام شما ثبت گردید و هر موفقیتی که حاصل شد، مرهون حضور پررنگ و همیشه در صحنه شما بود.
۵ سال و سه ماه با افتخار برای شما زندگی کردم، با شادی شما، شاد شدم و با درد شما گریستم. استراحت را بر خود حرام کردم، لذت دیدار خانواده را از خود دریغ کردم تا بتوانم با دیگر همرزمانم در سپاه کربلا دردی را از جامعه کم کنم.
خداوند سبحان را گواه میگیرم که شبانهروز همه توان خویش را به کار گرفتم تا آنچه در شأن این مردم عزیز بود، به انجام رسانم و ذرهای منفعت شخصی در نظر نگرفتم. چرا که باور دارم به فرمایش عارف واصل، حضرت آیت الله بهجت (ره): اگر تا آخر عمر، شبانه روز، بدون مزد کار کنیم، قدر و قیمت یک نفس کشیدن در این نظام اسلامی را نمیتوانیم جبران کنیم.
اکنون که زمان خدمتم در این استان به پایان رسیده است، با دلی سرشار از آرامش و سپاس، و در عین حال با تواضع و فروتنی، از یکایک شما طلب حلالیت میکنم. اگر در این مسیر، کوتاهی یا قصوری بوده است، بزرگواری کنید و بر من ببخشایید.
در پایان، سر تعظیم فرود میآورم در برابر خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و آزادگان و جانبازان که چشم و چراغ مسیر خدمتم بودند. همچنین قدردان اصحاب رسانه استان، مسئولین محترم استان، استانداران گرانقدر و بهویژه نماینده معزز ولیفقیه در استان هستم که با رهنمودهای حکیمانه، همواره پشتیبان این سرباز نظام و انقلاب بودند.
از خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق شکر این نعمت عظیم، یعنی خدمتگزاری در نظام مقدس اسلامی، را به همه ما عطا فرماید و ما را در زمره رهروان صدیق امام راحل، شهیدان والامقام و یاوران حقیقی حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) و نایب برحق ایشان حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) قرار دهد.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
نظر شما