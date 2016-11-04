به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا ظهر جمعه در حاشیه نماز جمعه خرم آباد در جمع خبرنگاران به موضوع نقش پدر و مادر و جایگاهشان در تربیت خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: اولین فضای مساعد یادگیری و انتقال عقاید و اندیشه ها کانون خانواده است.

وی خانواده را کانونی مهم دانست و عنوان کرد: مدیریت این کانون مهم به عهده پدر و مادر است.

خانواده اولین جایگاه کشف و ظهور استعدادهای انسان است

امام جمعه موقت خرم آباد با اشاره به اینکه خانواده اولین جایگاه کشف و ظهور استعدادهای انسان است، گفت: نقش پدر و مادر در شناسایی استعداد اعضای خانواده نقشی اساسی است.

حجت الاسلام متقی نیا در ادامه سخنان خود بیان داشت: خانواده نخستین محیط تجربه، شکست و پیروزی برای افراد است.

وی با بیان اینکه ابتدا افراد اولین تجربیات خود را در خانواده به دست می آورند، تصریح کرد: پدر و مادر به واسطه نقش مهمی که در خانواده دارند زمینه تجربیات موفق و ناموفق افراد را فراهم می کنند.

امام جمعه موقت خرم آباد اولین مدرسه عشق و ایثار را محیط خانواده دانست و گفت: خانواده هایی که در کربلا و در حادثه عاشورای حسینی(ع) ماندگار شدند تمرین عشق به خدا، عشق به امام زمان(عج) و ایثارگری را در خانواده خود فرا گرفته بودند.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه نقش خانواده پررنگ، اساسی و گران سنگ است، اظهار داشت: خانواده اولین سازمان برخوردار از مددکاری و تعاون در بین انسان ها است.

پدر و مادر بعد از خدای متعال باید مورد احترام و تکریم واقع شوند

وی اضافه کرد: تمرین نیکوکاری، تعاون و مدد کاری در خانواده ها رخ می دهد چرا که خانواده جایگاه تبادل افکار و اندیشه ها است.

امام جمعه موقت خرم آباد خانواده را مهمترین پایگاه تامین نیازهای جسمی، روحی، عقلی، روانی، عاطفی، اجتماعی و ... افراد دانست و گفت: تربیت عقلی اعضای خانواده با مدیریت پدر و مادر شکل اولیه خود را می گیرد.

حجت الاسلام متقی نیا در ادامه سخنان خود افزود: از دیدگاه قرآن کریم نقش پدر و مادر بعد از خداوند متعال، مهمترین نقش تربیتی دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه پدر و مادر بعد از خدای متعال باید مورد احترام و تکریم واقع شوند، تصریح کرد: در صورتی که جایگاه پدر و مادر در خانواده دچار آسیب شود عبادت، بندگی، استقلال، ارزش ها، استعدادها و ... افراد ظهور پیدا نمی کند.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه در خانواده ای که تکریم و احترام به پدر و مادر نباشد، عشق و ایثار تمرین نمی شود، گفت: در اینچنین خانواده ای تکامل رخ نخواهد داد.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه پدر و مادر باید مورد احسان، تکریم و احترام واقع شوند، عنوان کرد: احسان به پدر و مادر به منظور احترامی است که بدون هیچ گونه چشم داشتی باشد و قرآن کریم احترام به پدر و مادر را با هم دانسته است.

فرزندان باید با پدر و مادر خود با قول کریم صحبت کنند

وی کمک مالی به والدین از جانب فرزند را مهم دانست و اضافه کرد: در صورتی که والدین نیاز مالی نداشته باشند می توان به آن ها هدیه داد و انفاق کرد چرا که انفاق وظیفه فرزند است.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه فرزندان باید با پدر و مادر خود با قول کریم صحبت کنند، اظهار داشت: قول کریم به معنای این است که از کوچک ترین لفظ و عبارتی که بیانگر بی احترامی باشد راجع به پدر و مادر گفته نشود.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه بهشت فرزند، پدر و مادرش هستند، گفت: از دیدگاه قرآن کریم زحمت های مادر ارزشمندتر است باید نسبت به آن احترام بیشتری قائل شد.

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بعد از شکر و سپاس گذاری از خداوند متعال، سپاس گذاری از پدر و مادر از اهمیت زیادی برخوردار است.

امام جمعه موقت خرم آباد افزود: افرادی که از زحمات پدر و مادر خود سپاس گذاری نکنند ستایش و شکر خداوند متعال را به جای نیاورده است.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه خداوند متعال مقام مادر را مهم دانسته است، گفت: مقام مادر به اندازه ای اهمیت دارد که برای ورودش بهشت را زیر قدمش می کند.

وی اضافه کرد: در صورتی که پدر و مادر فرزند را به گناه هدایت کند نباید از آن ها تبعیت کرد.

امام جمعه موقت خرم آباد بیان داشت: کسی که رضایت پدر و مادر خود را به دست نیاورد بنده شاکر خداوند متعال محسوب نمی شود.