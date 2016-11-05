خبرگزاری مهر، گروه جامعه: شورای اسلامی شهر تهران نهادی اجتماعی است و نمود مشارکت اصیل مردمی در عرصه تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر که از آن به عنوان کارآمدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری یاد می کنند. این نهاد با ۳۴ وظیفه ذاتی که دارد و با افرادی که در حوزه های مختلف تخصص دارند، این وظایف را عملیاتی می‌کند. در شورای چهارم شهر تهران نیز این وظایف پیگیری شد و کمتر کارشناس یا رسانه‌ای از واژه سیاسی کاری برای این نهاد اجتماعی استفاده کرده است، اما در سال آخر شورای چهارم طرح برخی مسائل موجب شده که از پاره ای حواشی شورا به عنوان سیاسی کاری یاد کنند. آن چه در ادامه می‌آید گفتگوی رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران با خبرنگار مهر درباره این حواشی و برون رفت از آن است.

* علی رغم اینکه شورای چهارم شهر تهران به لحاظ ترکیب سیاسی تقریبا به شکل متوازن بین جریان اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم شده است، در طول سه سال گذشته شاهد حداقل سیاسی کاری در شورای شهر اسلامی بوده ایم. اما در ماه های اخیر شائبه سیاسی کاری هم آرام آرام تقویت شده است و اکنون حتی موجب پاره ای حواشی شده است. شما دلیل اتفاقات اخیر و مسائل طرح شده در شورا را در چه می‌دانید؟

ما تجربه تلخی را از شورای اول داریم و در این دوره هم با توجه به ترکیبی که وجود داشت از روز اول در نشست‌های خصوصی تاکید کردیم که شورای چهارم شورای اول نشود و توصیه و نگاه همه ما این بود که اساسا درست است هر کس اعتقادات مذهبی و نگاه ویژه خودش را دارد و خط و خطوط سیاسی و سبک زندگی و... که مربوط به خودش است، اما نباید اجازه دهیم که این مسائل وارد در تصمیمات مدیریت شهری شود، در واقع تاکید ما این بود که مدیریت شهری را مستقل از این گرایش‌ها و جناح‌های سیاسی کنیم و ملاحظه کردید در تمام این سال‌ها در تصمیمات این گونه بود، بارها و بارها آن‌ها طرح آوردند ما امضا کردیم و برعکس این هم بوده یعنی ما پیشنهاد دادیم و آن‌ها پذیرفتند و در رای دادن ها هم به این شکل بوده است، طوری که نمی توان گفت شورای شهر تهران در سه سال گذشته خط سیاسی خاصی را دنبال کرده است.

اما اینکه چرا با آغاز سال چهارم و نزدیک شدن به انتخابات این گونه شده است، قطعا مسائل مختلفی در این زمینه نقش دارد که یکی از آن ها انتخابات های پیش روست که فضا را به اصطلاح انتخاباتی کرده است. فضای ایجاد شده در شورای شهر و حواشی ای که به آن تزریق می کنند، نوعی خیانت در امانت است. اینکه رسالت اصلی شورا را کنار بگذاریم و با دستور حزب و رهنمودهایی در خارج از شورا بیاییم و یکسری مسائلی را که دروغ و افتراست در اذهان مردم تبدیل به مسئله کنیم، خیانت در امانت و تضییع حق الناس است. ۲ ماه است که شهر را این گونه دچار تشویش اذهان کرده ایم این خیانت است و باید در مقابل خدا و مردم پاسخگو باشیم.

* همان طور که اشاره کردید، شورا در نشست های اخیر با حواشی ای رو به روست و به نظر می رسد این حاشیه ها گاهی از متن هم پررنگ تر می شوند. به عقیده شما به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران بهترین راهکار برای برون رفت از این شرایط چیست؟

اگر مردم به ما رای دادند انتظار دارند که پشت تریبون حرف حق بزنیم، نه اینکه به منافع شخصی و حزبی بپردازیم و نه دروغ و افترا و تهمت را علیه مسئولان و مدیران شهری مطرح کنیم یا حتی منتشر سازیم. شورا نهادی است با وظایف مشخص که راه برون رفت از حواشی اخیر هم تمرکز بر همین موضوعات است. یعنی بدانیم وظیفه ذاتی شورا چیست و بر آن تمرکز کنیم. پرداختن به مسائل حاشیه ای و حزبی و به حاشیه کشاندن شورا تنها منجر به تهیه خوراک و ایجاد شبهه برای رسانه‌های بیگانه می‌شود. همان طور که اشاره کردم الان دو ماه است که حاشیه ها پررنگ شده است، باید مانع ورود این حواشی به شورای شهر شویم.

* به تمرکز رسانه ها بویژه رسانه های بیگانه بر شورای شهر تهران بویژه در ماه های اخیر اشاره کردید. دلیل این تمرکز ناگهانی را در چه می دانید؟

این موضوع یک مقدار رنگ و بوی سیاسی دارد و اجازه دهید خیلی ورود نکنیم. برخی دوستان احساس‌شان این است که چون خیلی کار مثبتی در دولت انجام نشده و حرفی برای گفتن با مردم ندارند، تلاش می کنند فضای موجود هم با حواشی همراه باشد. به همین دلیل تلاش کرده اند در حوزه های مختلف به حاشیه ها بپردازند و شورا را هم مدنظر قرار داده اند. مقام معظم رهبری به یکی از مسئولان سابق نظام توصیه کردند این دوره برای انتخابات نامزد نشوند و فرمودند نمی‌خواهیم جامعه ملتهب شود. اما متاسفانه این گونه به نظر می رسد که به دلیل انجام نشدن وعده ها، حیات جریان سیاسی مقابل در این است که جامعه دو قطبی شود و این موضوع را در حوزه‌های دیگر هم دنبال می‌کنند، بویژه بحث‌های موضوعی را که خیلی هم پررنگ شده است. البته من مطمئن هستم که مردم بسیار هوشیارتر از این حرف ها هستند؛ ممکن است توفق رسانه‌ای غرب یک مدتی اذهان مردم ما را مشغول کند اما قطعا مردم از این امتحان و ابتلا سربلند بیرون خواهند آمد و با رای درستشان نشان می‌دهند که پای کار انقلاب هستند و انتخاب درست را با پیروی از ولایت فقیه انجام می‌دهند.

* شورای چهارم در طول سه سال و اندی که از عمر آن می گذرد، با مسائل و حواشی متعدد رو به رو بوده که در نهایت موفق از آن ها بیرون آمده است. به عقیده شما به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران راهکار مناسب برای خروج از حواشی اخیر مانند بحث املاک و رسانه ای شدن آن چیست؟

معتقدم عده‌ای سناریویی سیاسی با عنوان واگذاری املاک مطرح کرده‌اند و قصد داشتند عنوان کنند این اقدام بزرگ‌تر از فیش‌های نجومی است که هنوز دولت آن گونه که وعده داده در این زمینه ورود نکرده است. در همه این موارد بهترین راه برای اجرای عدالت ارجاع پرونده‌ها به قوه قضائیه است که شهرداری نیز در این زمینه همین کار را کرده است. همان طور که با ورود قوه قضائیه و سخنان دادستان کل کشور مشخص شد که این قضیه صحت نداشته است. اما متاسفانه دیدیم که قبل از نتیجه قوه قضائیه این مسائل رسانه ای شد. منتشر کنندگان این نامه باید به خاطر مخدوش کردن اعتماد عمومی از مردم و به طور کلی جامعه عذرخواهی کنند، وقتی موضوعی هنوز در مرحله سوال است، نباید اینگونه جامعه را به واسطه آن متشنج کرد. در مورد منتشر کننده این نامه هم باید بگویم اول ایشان بیاید و اشتباهاتش را بپذیرد و بگوید که اصل داستان چه بود. ایشان شاکی خصوصی ندارد و خود ما هم به عنوان شورا و نهادی که آبرویش خدشه دار شده در این موضوع از ایشان حمایت می کنیم، به شرطی که ایشان عذرخواهی کند و اطلاعات نادرست و ناصحیح را تکذیب کند و اگر این قدرت را داشته باشد که اعاده کند حیثیت این افراد را که خیلی بهتر خواهد بود. راه اول بخشش، توبه است.