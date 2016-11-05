سید فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ابتدای سال بلیط با قیمت شناور در ماه‌هایی که پیک سفر نیست ارائه می‌شود که با استقبال همراه شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه در قیمت‌های تخفیف‌دار، بلیط هواپیما حتی ارزان‌تر از اتوبوس تمام می‌شود، در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به دلیل تقاضای زیاد بلیط شناور به فروش می‌رسد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان متذکر شد: در اردبیل پتانسیل ارائه بلیط با تخفیف وجود دارد و استقبال می‌شود اما شرکت‌های هواپیمایی به دلیل محدود بودن پروازها علاقه افزایش تخفیفات بیش از وضع فعلی را ندارند.

هاشمی افزود: یکی از راهکارهای رونق پروازها فعال کردن پروازهای چارتر است که با افزایش خطوط پروازی از فرودگاه اردبیل می‌توان در آینده برای آن برنامه‌ریزی داشت.

وی با تأکید به اینکه وضعیت ارائه بلیط تخفیف‌دار در استان ضعیف‌تر از سایر استان‌ها است، ادامه داد: با این وجود در جلساتی که با آژانس‌های هواپیمایی داشتیم دلایل منطقی طرح کردند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان متذکر شد: بلیط های تخفیف‌دار از طریق اینترنت ارائه می‌شود و اگر زمان سفر برای مسافر مهم نباشد به سادگی می‌تواند از بلیط های با نرخ شناور استفاده کند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: به دلیل ارائه بلیط های تخفیف‌دار پیش‌بینی شده است میزان مسافر جابه جا شده فرودگاه اردبیل در سال جاری به نسبت سال گذشته افزایش یابد.