شب ناآرام آمریکا در فاصله ۳ روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در نتیجه تیراندازی میان نیروهای پلیس و یک متهم در خیابان های منطقه «نبرونکس» نیویورک، یک پلیس آمریکایی کشته و یک پلیس دیگر نیز زخمی شد.

به نوشته رویترز، در این حادثه فرد متهم نیز کشته شده است. این حادثه پس از آن رخ داد که مردی با شکستن پنجره وارد آپارتمان همسر سابق خود شد و نیروهای پلیس بعد از دریافت تماسی در این رابطه وارد عمل شدند.

در نتیجه مداخله پلیس، تیراندازی میان نیروهای امنیتی و فرد متهم شکل گرفت که در جریان آن فرد متهم در همان آپارتمان جان باخت و دو نیروی پلیس که زخمی شده بودند به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنها به دلیل شدت جراحات کشته شد.

حادثه در دانشگاه نیوجرسی

اما در حادثه ای دیگر که در دانشکده اقتصاد «دانشگاه روتگرس» نیوجرسی رخ داد فردی با چاقو به سمت حاضرین حمله کرد که در نتیجه آن سه نفر به اضافه فرد حمله کننده زخمی شدند.

فرد حمله کننده بازداشت شده و افراد مجروح به بیمارستان محلی منتقل شده اند و هنوز انگیزه فرد مهاجم مشخص نشده است.

این حوادث در حالی رخ می دهد که آمریکا سه روز دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. علاوه بر این، حوادث تیراندازی های پی در پی شهرندان آمریکایی به یکدیگر نیز از معضلات اصلی امنیتی آمریکا محسوب می شود.

در همین رابطه بر اساس گزارشی که در ماه گذشته منتشر شد در سال ۲۰۱۵ میزان جرم و جنایت در شهرهای بزرگ آمریکا به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر و تفسیر برون مرزی، در برخی شهرها میزان جرم و جنایت در مقایسه با سال ۲۰۱۴ افزایش پنجاه درصدی داشته است.

طبق گزارشها، ۳۰ شهر آمریکا امسال شاهد افزایش جرم و جنایت بودند. فقط در شهر بالتیمور ۲۱۵ نفر به قتل رسیده اند. در سنت لوئیس ۱۳۶ نفر و در میلواکی ۱۰۴ نفر کشته شده اند.

شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا نیز شاهد افزایش ۴۴ درصدی جرم وجنایت با ۱۰۵ نفر کشته است. تیراندازی در بخش هایی از این شهر تقریباً هر روز اتفاق می افتد.

تیراندازی و خشونت مسلحانه در حالی هر سال جان هزاران آمریکایی را می‌گیرد که لابی قدرتمند اسلحه و حامیان آن در دستگاه‌های اجرایی و کنگره آمریکا از تصویب و اجرای قوانین بازدارنده و ضد حمل آزادانه سلاح در آمریکا، به‌ دلیل منافع شخصی جلوگیری می‌کنند.

بر اساس آمار موسسات آمریکا، شمار کودکانی که در این کشور در معرض خشونت مسلحانه قرار دارند، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

یک مطالعه دیگر در آمریکا نشان می ‌دهد، روزانه حداقل ۷ کودک و نوجوان آمریکایی قربانی استفاده از سلاح گرم می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۰۰۰ کودک و نوجوان با شلیک گلوله در آمریکا کشته‌ شده‌اند.

آمار واقعی جرم و جنایت در آمریکا توسط دولت و رسانه‌های این کشور سانسور می‌ شود، با این حال طبق آمار رسمی، میزان جرم و جنایت در آمریکا، بیست برابر سایر کشورهای توسعه یافته است.