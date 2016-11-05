۱۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی در روستاهای اهر اجرا می شود

کامل نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌های عمرانی از مجموع ۹۶ دهیاری شهرستان اهر در ۶۰ روستا در حال اجرا بوده و با توجه به اعتبارات باقی‌مانده از سنوات گذشته، امسال به‌صورت امانی و در قالب پروژه‌های عمرانی تبدیل کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی در ۶۰ روستای اهر تخصیص‌یافته، افزود: در این روستاها بیش از ۸۰ پروژه عمرانی احداث می‌شود و اعتبارات تخصیص‌یافته به این پروژه‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال است.

بخشدار مرکزی شهرستان اهر از افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات دهیاری‌های شهرستان نیز خبر داد و گفت: با وجود افزایش اعتبارات دهیاری‌ها شاهد جهش خوبی در عمران و آبادانی روستاهای شهرستان اهر هستیم.

وی بابیان اینکه امسال برای آسفالت‌ریزی معابر روستایی شهرستان اهر بیش از ۴۸ هزار تن قیر رایگان تخصیص‌یافته است، اظهار داشت: ارزش ریالی آسفالت قیر تخصیص‌یافته بیش از ۱۲ میلیارد ریال بوده و علاوه بر این ۲۳ هزار تن آسفالت برای طرح هادی روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص‌یافته است.

نصیری با تأکید بر اینکه مشارکت مردم با دهیاری‌ها و سازمان‌های خدمات رسان روند توسعه روستاها را تسریع می‌کند، گفت: در حال حاضر امسال با مشارکت روستائیان طرح هادی دو روستای شهرستان اهر به‌طور کامل تکمیل‌شده که تاکنون شاهد چنین مشارکتی در روستاها نبوده‌ایم.

وی احداث خانه‌های بهداشت، برق‌رسانی، آب‌رسانی، گازرسانی و غیره را در روستاهای شهرستان اهر حاصل پیگیری‌ها و تلاش‌های دهیاران و فرماندار عنوان و تصریح کرد: تاکنون تعدادی از خانه‌های بهداشت روستایی احداث و یا مرمت‌شده‌اند و این روند تا مقاوم‌سازی تمامی خانه‌های بهداشت در روستاهای این شهرستان ادامه خواهد داشت.

بخشدار مرکزی شهرستان اهر با اشاره به عدم پوشش شبکه‌های صداوسیما در برخی از مناطق شهرستان اهر گفت: متأسفانه تعدادی از روستاهای اهر در منطقه دهستان ورگهان خارج از پوشش صداوسیما هستند و این امر سبب شد تا رسانه استانی با نصب تجهیزاتی به ارزش ریالی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مشکل را حل می‌کند.